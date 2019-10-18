新盤UPDATES：業界料本月餘下時間銷量急升

新盤推售氣氛轉趨活躍，無論全新項目以至正在銷售的樓盤，均爭相加速推售單位搶客，業界預期帶動本月下半月一手銷量急升。

●愛海頌加推88伙 平均呎價1.74萬元

她指出，買家選用即供付款佔約65%，建築期及360天成交期共佔約35%，較以往比例高，不少買家有意選用高成數按揭計劃入市，反映受惠施政報告放寬按保措施。

項目周四晚上已更新價單，已推出價單的尚餘單位加價約1%至2%。周五(18日)亦原價加推88伙，首推5A座單邊三房戶。加推單位周六(19日)起收票，料下周進行次輪銷售。

價單顯示，新一批單位折實平均呎價17,400元，折實售價724.9萬至1,670.8萬元，呎價由14,397至21,671元。

●啟德龍譽推「1440天先住後付」優惠

保利置業(香港)市場銷售部主管高藹華稱，啟德龍譽為三房至四房戶型引入全新「1440天現金優惠付款計劃」及「1440天備用二按貸款付款計劃」，買家只需支付樓價10%、許可費用及按金，便可享先住後付優惠。該盤周六(19日)起以招標形式發售21伙，包括13伙高座分層戶及8伙低座複式戶。項目尚餘116伙待售，包括約20伙為一房及兩房戶。

對於放寬物業按揭保險的樓價上限，她表示，由於該盤已屆現樓，故部分餘貨買家也即時受惠。而施政報告公布後，該盤錄得4宗一房戶成交，有兩伙的成交價為784.9萬與792.42萬元，因此預計該兩組買家有機會可向銀行承做九成按揭貨款。

至於集團其他項目，她表示，屯門青山灣豪宅別墅項目，料明年上半年以現樓形式推出。而油塘項目則料於2022年推出，目前正進行前期設計中，估計提供500伙或以上。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月首十多天與施政報告公布後的市況相差甚遠，周四(17日)一手樓單日賣出250伙，而各分區二手市場普遍單日錄3至8宗成交。他預計，第4季二手樓市會出現價跌量升情況，交投量料可增三成。

●馬鞍山雲海別墅樓書上網 最細2146方呎起

●朗濤加推74伙 折實平均呎價逾1.7萬元

發展商表示，是次已考慮座數、樓層及景觀等不同因素而定價，周四隨即進行收票，銷售安排稍後公布。該盤今亦更新價單，其中8A座11樓C室，實用面積773方呎，價單售價由1,233.2萬調升至1,293.2萬元，呎價由15,953上調至16,730元，加幅約4.9%。

項目開售至今售出374個單位，總成交金額約38億元。 當中成交金額最高的標準戶為第2座9樓A室，成交金額4,340.8萬元，呎價25,429元。而成交金額最高的特色戶為第2座15及16樓複式單位，成交金額8,992.8萬元，呎價32,500元。

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