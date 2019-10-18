【樓市乍旺】藍籌盤睇樓量爆升　康怡飆75%最誇張

政府推出放寛高成數按揭保險，買家入市首期全面下降，隨即紛紛出動睇樓。據大型地產代理行的統計，周六(19日)及周日(20日)兩天十大藍籌二手屋苑暫錄逾500組預約睇樓，按周顯著上升約23.5%，並創下近5個月新高。個別藍籌屋苑漲幅更高達75%。

中原楊文傑稱，自周三施政報告公布後，康怡花園睇樓氣氛轉趨熱鬧，查詢放盤的準買家人數增加，而業主對新措施反應較為理性，未有大規模反價封盤。他指出，本周六該盤有約35組預約睇樓，按周多15組。他補充，該屋苑10月暫只錄1宗買賣，現時入場單位叫價由850萬元起。

至於同區另一藍籌屋苑太古城，睇樓量亦較上周升約20%。

事實上，近日新界區細價樓最受買家追捧，尤其是400萬元以上、現時可承做九成按保的單位。世紀21奇豐周淑萍表示，入市首期減少，吸引早前資金較少的買家四出睇樓，沙田第一城預約睇樓量彈50%。

她又指出，該屋苑不少放盤業主開始反價，加上買賣盤源減少，逼使個別買家加快入市決定，避免「買貴貨」。當中38座一個高層單位，實用面積284方呎，今日(18日)以520萬元售，呎價18,310元。

至於近日交投明顯反彈的天水圍嘉湖山莊，中原文家輝表示，該屋苑在過去兩日連錄10宗買賣，而本周末預約睇樓增約30%。

由於買樓需付的首期回落，大部分買家轉為考慮購入面積較大的三房戶。當中賞湖居5座高層H室，獲睇樓一個多月的外區客，剛以583萬元承接，以實用面積549方呎計，呎價10,619元。

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