樓價UPDATES：港灣豪庭放盤一年成功易手

近日樓市氣氛略為好轉，大角咀港灣豪庭有單位放盤1年，終成功易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島31座中層G室，實用面積686方呎，以三房包括套房間隔，成交價1,023萬元，實用呎價14,913元。據了解，原業主於2012年以678萬元入市，持貨7年帳面獲利345萬元。

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九龍區

●九龍灣德福花園O座高層05室，實用面積512方呎，屬兩房間隔，望全園景，有同區租客感樓價難跌，故決定以728萬元購入上址，實用呎價14,219元。

●大角咀港灣豪庭2座高層C室，實用面積608方呎，為三房包括套房及連工人房間隔。上址一年前已放盤，當時開價約1,350萬元，多番下調叫價後，剛以1,168萬元售出，實用呎價19,211元。新買家為換樓人士，見屋苑位置方便，上述同類放盤不多，因此考慮片刻即決定承接作自用。

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新界區

●馬鞍山雲海1期榕海臺1座高層D室，實用面積498方呎，以兩房間隔，以2萬元租出，實用呎租40.2元。若以業主於2018年1月購入價1,030萬元計，租金回報率2.3厘。

●屯門區二手居屋單位入場門檻低，吸引買家承接。該區兆康苑K座低層6室兩房戶，實用面積431方呎，雖然上址無法睇樓，但外區買家參考單位內部照片及同類戶型間隔後，決定於已補價自由市場以425萬元購入，實用呎價為9,861元，屬稍低於市價水平。

●屯門瓏門本月暫錄1宗買賣，該單位為5座中層K室，實用面積475方呎，以兩房設計，向東南望內園景。業主叫價780萬元放盤不足兩星期，即吸引外區投資者議價至755萬元購入，實用呎價15,895元。

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