外媒警告！全球救市嘆慢板　攬炒恐由風險變事實

美國財經媒體彭博社報道，全球經濟或會因「完美主義」而正式宣布「攬炒」。

報道指出，由美國聯儲局、德國經濟部，到中國人民銀行(即中國央行)，皆面對經濟疲弱在全球各地蔓延的迹象，惟官員們至今反應依然克制！這意味着他們或許面臨誤判經濟放緩嚴重程度的風險，繼而讓衰退從「風險」變為「現實」。

負責監察全球政府財政狀況的國際貨幣基金組織(IMF)首席經濟學家Gita Gopinath指出，全球經濟前景仍然脆弱，各地同步放緩，經濟復甦面臨不確定性。

回看2008年金融海嘯後，各地決策者使出渾身解數，以應對經濟下滑，並將利率立即降至極低水平，更打開了財政支出的閘門。不過，目前決策者們僅通過政策微調，而非大舉行動的方式來促進經濟增長，他們試圖降低過高的槓桿比例，幫助經濟實現「軟着陸」。

舉例來說，美國暫時只靠聯儲局減息，政府則暫時沒有推出財政刺激方案。再者，有些地方能作出的反應實在有限，尤其是日本央行，實際上已經用完了所有的貨幣政策彈藥。

Maybank Kim Eng駐新加坡經濟學家Chua Hak Bin批評，財政政策是政治事務，回應速度遠遠慢於貨幣政策，這更多地取決於官僚和政治，而非經濟周期。

另一個主要問題是，決策者們沒有應對貿易戰的豐富經驗，聯儲會主席鮑威爾7月曾表示，這是「我們先前沒有遇到過的」。

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