【財經評論】中國經濟級級落　放水救市陷兩難

中國上季經濟增長遜預期，兼創有紀錄以來新低，足見貿易戰的打擊陸續浮現。依目前的景氣度推斷，全年經濟增長可能僅及官方預測範圍的下限水平。到底應否再走「大水漫灌」舊路，抑或接受較低的增速，集中梳理系統性風險並堅持改革，將考驗當局的智慧和決心！

今年首3季，中國的國內生產總值(GDP)增長分別為6.4%、6.2%及6%，級級落的趨勢已成。即使今年可以「保六」，但明年的展望卻未許樂觀。變數之一在於中美兩國能否真的在季內簽定一紙協議，哪管是「臨時」或「初步」的，至少能止住美國再向進口中國商品加徵關稅，以及對中國企業實施更多的制裁，好讓中國能集中資源解決更急切的經濟問題。

當然，以美國總統特朗普恃勢凌人、着數佔盡、話變就變的作風，中國能否接受一份不公平、甚而隨時會變成「廢紙」的協議，不無疑慮。更令人擔心的是，明年11月美國總統大選，即使此刻中美簽下協議，難保將來因應選情，特朗普又再大肆針對中國。可見未來一年，在中美貿易問題上，中國仍處於較被動而不利的位置，為經濟添上重大不明朗因素。

另一方面，全球央行正積極放水甚至重啟量化寬鬆措施，以避免走上經濟衰退之路。年初以來，中國已多次下調存款準備金率，但卻一直未有「跟大隊」減息。相信中央為了留一些「彈藥」之外，亦可能避免重蹈2008年「大水漫灌」的覆轍。不過，若季內經濟進入蕭條狀態，中國還是需要強而有力的措施穩定經濟，協助企業度過年關及為明年的開局打強心針。

理論上，中國經濟差，放水救經濟令人民幣貶值，有助緩解出口壓力。故見今年8月，官方放手讓人民幣兌每美元「破七」。如今看來，若非第3季匯價貶值對沖了部分加徵關稅影響，也許上季經濟數據會更加難看。到底正在制訂的中美貿易協議條款，將如何定調人民幣與美元的關係，既能釋除美國對人民幣貶值損害其關稅措施的疑慮，又能讓中國降低因涉嫌操縱匯率的指控而導致資本外流的風險，投資者須高度關注。

說到底，這些年中國迅速崛起成為全球第二大經濟體，是時候整固優化，而中美貿易戰就成了導火線。事實上，短期經濟增長稍低，並非世界末日。中國還是要堅持走自己的道路，落實各項改革，提升經濟質量，做好該做的事，才有條件跨過美國這道難關！

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