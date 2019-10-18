小心！美國乍現「摩天大廈詛咒」　股市恐大鑊

外國傳媒報道，美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold最新警告，投資者要小心「摩天大廈詛咒」重演！

所謂「摩天大廈詛咒」，是指摩天大樓被視為經濟繁榮的象徵，但現實是，地標大樓建成之時，往往是一國經濟行將衰退之日。

他指出，目前美國正正有不少超高住宅及商業大廈動工興建，尤其是紐約曼哈頓區，正在開發超過20座超高層摩天大樓，可能是現有數量的3倍，或預示着股市「牛市」接近結束。

他強調，值得留意的是，自2013年起，紐約市有大約1/4新落成的豪華住宅仍未售出，配合着「摩天大廈詛咒」，更有需要擔憂。

回看於1999年，由德意志銀行研究主管勞倫斯首度提出「摩天大樓指數」(Skyscraper Index)的概念，他發現經濟衰退或股市蕭條往往都發生在新高樓落成的前後，主因是寬鬆的貨幣政策及對經濟樂觀的態度，經常會鼓勵大型工程的興建。

然而，當過度投資與投機心理引起的泡沫即將危及經濟時，政策也會轉為緊縮，使得摩天大樓的完工成為政策與經濟轉變的「先兆」。這一驚人發現被稱為「百年病態關聯」：即大廈建成，經濟就衰退。故此，「摩天大樓指數」也被稱為「勞倫斯魔咒」。

英國歷史學家帕金森也有同樣的論調，他提出的「辦公大樓法則」稱，一家公司或機構的辦公大樓建造得愈完美、豪華，該組織距離解體的時間也就愈近。

此詛咒上次被廣泛討論是2016年初，因2015年共有106幢摩天大廈落成，其中62幢，即58%座落於中國，遠遠拋離第2位印尼的9幢，第3位是阿聯酋的7幢，接着是俄羅斯的4幢，世界一哥美國僅2幢。再回顧2014年，中國亦有61幢摩天大廈落成，這明顯是世界之最。

當時市場已擔心中國經濟前景，結果確實放緩至今。

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