關注「超級星期六」　歐洲股市收市受壓

投資者關注英國脫歐踏入「超級星期六」，歐股收市承壓。英國富時100指數收報7,150點，跌31點或0.44%；法國CAC指數收報5,636點，跌36點或0.65%；德國DAX指數收報12,633點，跌21點或0.17%。

英國與歐盟周四（17日）於最後關頭達成新脫歐協議，協議草案周六（19日）將提上英國國會下議院表決，被稱為「超級星期六」。

英揆約翰遜非常有信心成功闖關，但英媒估計他不夠票，要拉攏前保守黨員及在野黨議員支持。一旦草案遭否決，約翰遜必須根據國會通過的法規，向歐盟尋求延遲脫歐3個月至明年1月31日。

個股方面，倫敦證券交易所公布，第3季總收入增長了12%，集團首席財務官戴維沃倫(David Warren)計劃在2020年底退休。該所股價收市上漲0.82%。

洲際酒店集團表示，由於美國和中國之間的貿易條件更嚴峻，以及香港動盪持續，第3季每間可用客房的可比收入下降了0.8%，拖累股價全日急跌4.58%。

法國巴黎烈酒生產商人頭馬君度(Remy Cointreau)公布，半年銷售額下跌0.6%，主要是退出了許多品牌合作，股價收跌1.47%。

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