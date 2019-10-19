東方日報B1：中國GDP上季僅增6%差絕　憂續放緩

中國經濟增速險守「六字頭」！國家統計局公布，截至今年9月底止第三季國內生產總值(GDP)按年僅增6%，創逾27年有紀錄以來新低，亦略差過預期。儘管當局力保第四季經濟將維持平穩增長勢頭，更揚言消費潛力不斷增長，但市場大多估計今季GDP增速將跌穿6%，有學者甚至擔心長遠可能「五字頭」不保。

內地今年首三季GDP高達約69.77萬億元人民幣(下同)，按年上升6.2%，雖然較上半年減少0.1個百分點，但仍然在今年全年增長6至6.5%的官方目標水平之內。

統計局新聞發言人毛盛勇表示，目前增速與過去相比，屬於中高速水平，而且主要宏觀經濟指標仍在合理區間，如九月份全國城鎮調查失業率為5.2%，按月持平。

對於第四季內地經濟增長會否再受壓，官方大派「定心丸」，毛盛勇稱下階段外部環境雖然存在不確定性，但內地支撐因素較多，尤其是消費潛力不斷釋放。今年首三季計，最終消費支出對經濟增長貢獻率為60.5%，較上半年的60.1%有所擴大，主因居民收入保持較快增長，首三季人均可支配收入達2.28萬元，按年增8.8%，增速較GDP更快。

事實上，今年谷內需的措施有增無減，更帶動近月內地汽車業的產銷跌幅逐步收窄。至於整體零售消費總額，單計9月份約3.44萬億元，按年增加7.8%，較8月增速加快0.3個百分點；至於今年首三季累積計算，則升8.2%，進一步鞏固消費作為內地經濟增長引擎的重要地位。

不過，多家大行續看淡內地經濟今季增速，預料將會失守6%。其中，野村證券估計，未來內地經濟增長挑戰仍較大，由中美兩國貿易壓力，以至內地地產投資增長或快將見頂等，均可能對經濟增長構成逆風，故該行維持對第四季GDP增長放緩至5.8%的預測，今年全年增長料放緩至6.1%。

澳新銀行大中華區首席經濟師楊宇霆亦表示，暫不會對第四季內地經濟抱太大期望。

大行麥格理認為，內地GDP增速可能快將出現階段性的觸底，故不排除官方降低全年目標。若只依靠目前內地政策，經濟增長將繼續放緩，預期最快在明年首季低見5.5%。

另外，香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量指，今年內地經濟增長加速放緩，每季增速均按季下滑0.2個百分點，主因信貸收縮、去槓桿等因素所致。他估計在人口老化、勞動力萎縮等大趨勢下，明年內地經濟增長必定「破六」，長遠甚至連五也不保。

至於香港方面，近年主要是靠內地遊客來撐起經濟。莊氏認為，只要本港社會動盪平息，遊客增多，香港經濟便能重現生機，否則經濟只會不斷放緩甚至走入衰退。

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