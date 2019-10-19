美股收市：道指挫255點　「鱷王」憂經濟大衰退

憂慮全球經濟放慢，美股周五受壓。道指收報26,770點，跌255點或0.95%；標指收報2,986點，跌11點或0.39%；納指收報8,089點，跌67點或0.83%。

個股方面，受惠低糖飲料和國際市場銷售增長，可口可樂公司上季收入按年大增8%至95億美元，股價周五逆市上漲1.84%。

投資者憂慮網絡電視Netflix面臨與蘋果公司和迪士尼的競爭，股價全日急跌6.15%。其他科技股普遍下挫，Facebook收跌2.38%；亞馬遜挫1.68%；蘋果公司則升0.48%。

全星期計，道指、標指、納指分別累跌0.17%、上升0.54%和上升0.4%。

中國第三季度國內生產總值（GDP）按年增長6%，再創27年有季度數據紀錄以來新低，低於預期增長6.1%。有關數據引發投資者對全球經濟的憂慮。

有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)表示，全球經濟周期處於「大衰退」，現況令人想起上世紀的大蕭條，並至少有兩方面相似。

他說，現時世界情況就像1930年代一樣，崛起的力量正挑戰現時的世界大國，並以中美貿易戰的形式呈現。並認為有4種戰爭是值得市場關注，包括貿易、技術、貨幣和地緣政治。

達里奧認為，世界正經歷1930年代以來最大的貧富懸殊，這構成政治壓力，在美國1%的人口中，最富有的十分之一的淨資產大約等於最底層的90%的淨資產。

對於目前全球經濟，他說，現況使人想起大蕭條時期的環境，隨着自然增長周期結束，世界正進入大衰退，央行要扭轉全球經濟放緩的時機已經太遲，貨幣政策尤其是減息已不太可能提供太多刺激。

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