1周10大驚奇：世界變了！股票才是「避險資產」？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。

之後港股於5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，料升市到7月30日為止。到了8月31日則預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市直至年底都樂觀，至今仍未動搖。大家不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、世界變了！股票才是「避險資產」？】

美銀美林本周發表報告指，以往投資界有謂「理想投資組合」，就是：60%股票；40%債券，以平衡風險及避險。不過，該行表示，現時世界變了！「60：40比例」時代已告終，呼籲投資者重新考慮債券的佔比，可加大持有股票的比例。

該行指出，目前買股票，不是買股價未來增長，而是「收息」；相反，買債券才是買未來升值，不是「收息」。這概念可謂與傳統相反！傳統上，買股即有謂「炒股」，個個都想賺價，真的想長線收股息的只是少數人；買債券就真的是以「收息」為主，沒有人會說「炒債」。

該行表示，概念有變主因是今年以來，全球已有高達3,390億美元的資金流入債券基金，而流出全球股票基金的資金則達2,080億美元，這就令到目前買各地政府債券利率回報，低於全球大約1,100隻大型股票的股息率。換言之，買股吸引力更高。(附圖一及二)

再者，由於全球央行傾向寬鬆，具有實力的大型企業能以更低的成本融資，故他們絕對有能力維持派息率。

【2、世界變了！「債王」開腔變「股王」】

事實上，上述美銀美林的觀點獲得「星級」專家認同！於1971年有份創辦太平洋投資管理公司(PIMCO)，之後管理資產滾大至2萬億美元，因而被市場譽為「債王」的格羅斯本周警告，投資者要準備好面對全球經濟放緩，股市每年回報「雙位數」的日子完結了！

格羅斯現年75歲，本周是他在今年3月退休後，首次發表投資展望，並由「債王」變「股王」，呼籲投資者與其買債券，倒不如買股收息，因目前全球「負利率」債券數以萬億美元計，無理由要「貼錢」買債。

他強調，正因全球要刺激經濟，令低息環境持續，使股票相對債券而言更具價值，估計今年美股「埋單」仍可累升15%左右，因10年期美國國債孳息率下跌了0.8厘。他重申，股市的牛市往往建基於實際利率更低，過去十年已印證了。

不過，儘管股票較債券具價值，但不代表繼續大升，格羅斯預計，股市在目前水平再大升的空間有限，因各國央行的利率已減至極低，「當利率減至零或更多，是對小存戶及大型金融機構的搶劫，負面效果只會更大，因包括銀行、保險公司，以及退休基金能賺取保證回報的能力降低。」

他又警告，在缺乏政府的巨型財政刺激下，負利率只會扼殺投資回報，估計股市雙位數回報的時代已過去。

【3、世界變了！著名學者警告「債市泡沫」】

除了「債王」，2013年諾貝爾經濟學獎得主、自創經周期因素調整後市盈率(CAPE)指標的耶魯大學著名教授席勒(Robert Shiller)本周亦表示，發現了一個「非理性亢奮」的市場，就是「長年期美國國債」。

他曾於1999年底警告科網出現泡沫，以及在2005年左右警告美國樓市出現「非理性亢奮」。雖然兩次都不是估中金融市場立即見頂，但為時不遠。

他表示，美債今年以來持續錄得巨額資金流入，主因是投資者擔心全球經濟放緩，而美國相對英國、巴西，以及德國等經濟體邁向衰退，在回報上依然「有水位」，故吸引了不少資金。值得留意的是，隨着資金不斷掃債，在今年8月曾使美國30年長期債券孳息率低見2.09厘的歷史新低；10年期債息亦殘見1.5厘以下，為2016年以來最低。

他就此說：「有些非常令人陌生的情況持續(意指低債息)，利率真的不太可能會一直在未來30年都如此低企。」(註：30年期美債息主要反映市場對未來30年實際利率的預期。)

他試圖以兩方面解釋長年期債市「非理性亢奮」的原因。首先是「人口結構轉變」，如今在二次大戰後的嬰兒潮人口邁向退休之齡，他們需要持續而穩定的收入，這正是美債能提供的，再加上貿易戰，令今年市場對美債的需求特別旺盛。

除了「人口結構轉變」，他又指，「財富不平等」是另一原因，這催生了民粹主義，以美國為例，2020年總統大選就有機會讓主張民粹的民主黨候選人沃倫贏出，再加上貿易戰，投資者更需要買入具「避險」作用的美債。

他稱，當然，這不能簡單地將「人口結構轉變」、「財富不平等」，以及「貿易戰」等所有因素，都歸納為對美債有需求，但可以肯定的是，當中有事情出錯了！

他的意思是，無論怎樣找藉口，美長期債確實處於「非理性亢奮」，即遲早爆煲，猶如科網及美國樓市。

【4、世界變了！「股神」粉絲失耐性 你信誰？】

上述提到「債王」及著名學者席勒，或許也提一提「股神」巴菲特吧！他的「價值投資法」本周再遭質疑，而且是「長期粉絲」！資產管理公司Wedgewood Partners投資官David Rolfe透露，近期已拋售約1,000萬美元巴郡股票，同時痛批對巴菲特徹底失望。

事實上，「股神」投資旗艦巴郡截至今年第2季為止，帳面現金高達1,200億美元，創紀錄，而David Rolfe是巴郡十幾年的老股東，不滿巴菲特滿手現金，投資表現卻了無起色。

Rolfe批評，巴菲特承認投資美國食品巨頭卡夫亨氏(Kraft Heinz)失利，但依然持有該公司26.7%股權不變，令投資帳面虧損達50億美元，即批評「股神」不肯止蝕。再者，巴菲特又錯過增持萬事達卡及Visa這兩家公司，它們的股價在今次牛市分別勁飆18倍及13倍，然而，巴郡只持有上述兩家公司小部分股權。

對於Rolfe的失望，又會否預示「股票」其實更有價值？

【5、世界變了！全球揸重現金 難有股災？】

其實，難怪「股神」滿手現金，皆因全球避險情緒依然高漲！本周有報道指，投資者將資金分配至相對安全的貨幣市場基金的數量，創下2008年雷曼兄弟破產、引發金融海嘯時的高峰。

數據機構FactSet及美銀美林公布，過去6個月，貨幣市場錄得的資金流入高達3,220億美元，速度為2008年下半年以來最快，而總資金量亦達到2009年9月以來最多。事實上，自今年以來，除了4月，每月均有資金流入貨幣市場基金，相關資產在過去10個星期，有9個星期都是增加，反映很多人都因眾多不明朗因素，尤其驚經濟衰退，而選擇持有現金相關資產。

不過，市場人士對此不感到驚慌，反而覺得是正面。Prudential Financial首席市場分析師Quincy Krosby認為，投資者應以「相反」角度來看，大量資金流入貨幣市場是正面信號，因為很多人已處於安全模式，只要不明朗因素緩和，預示着將有巨量資金湧入股市。

【6、世界變了！中美貿戰慣了 難再拖冧市？】

除了上述資金流向，美銀美林本周亦公布了每月基金經理調查，顯示多達43%基金經理認為中美貿易戰是「新常態」，只有36%預期雙方有望在2020年總統大選前達成協議。雖然如此，仍有多達75%認為，在未來6個月，「貿易戰結束」將是美股最看漲的催化劑。

實際上，自2018年3月以來，全面貿易戰的可能性一直是這項調查中，最大的「尾部風險」，只有兩次例外。

這次調查在10月4日至10日進行，訪問了230位基金經理，當時中美談判未有階段性協議。

最值得留意的是，調查顯示基金經理的現金水平，由9月的4.7%升至5%，這是利好信號。往績顯示，只要基金持有現金比例高於4.5%，就預示金融市場後市「偏牛」，甚少出錯。

【7、世界變了！特朗普九成機會明年連任】

上述提到貿易戰已被市場視為「新常態」，未來會否很快結束，取決美國總統特朗普能連任的機會，結果是他可能笑了！皆因自1948年以來，預測美國大選結果準繩度高達九成、獨立顧問機構牛津經濟研究院(Oxford Economics)近日公布，估計2020年美國總統大選，特朗普將取得逾半數選票，成功連任。

報道指出，牛津經濟研究院的估計是基於3大經濟因素：失業率、薪金增長，以及通脹。因而預測，若在2020年11月美國大選日時，失業率為3.5%、薪金增長每年增加0.5%，而通脹則維持偏低的話，特朗普能以55%選票，打敗民主黨45%票數，成功連任。回看2016年，特朗普僅以46%選票打敗希拉妮，換言之，他明年能獲得的選票將大增。

事實上，除了上述機構，穆迪的準繩預測也得出相同結果。

【8、世界變了！特朗普競選對手恐不是「拜登」】

其實，特朗普能連任可能已是全球之福，因美國政局已出現變化，要開始注意一位你或未關心的政治人物──沃倫(Elizabeth Warren)。

現年70歲的沃倫是美國民主黨總統候選人，近期民調已超越了另一候選人、美國前副總統拜登，成為民主黨總統候選人之中，有力挑戰特朗普連任的人。更重要的是，中國也不會願意看到她成為總統，或有助貿易戰局勢緩和。

●沃倫是「黑天鵝」？

若沃倫勝選，真的會對美國企業和股市造成恐慌嗎？Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格曾於今年夏天告訴員工，沃倫若入主白宮，將對Facebook不利，因她呼籲分拆Facebook和其他大型科技公司。

曾有報道引述朱克伯格說：「如果沃倫當選總統，我敢打賭我們將面臨法律挑戰，雖然我認為我們會贏，但仍然對我們很不利。」

事實上，投資銀行RBC Capital Markets最近發表一項調查顯示，美股投資者正對沃倫民調上升感到相當擔憂。該行美股策略主管Lori Calvasina表示，投資者明顯認為拜登比沃倫更好，因後者被視為「對股市最不友善」的總統候選人。

●特朗普「升級版」

若果說特朗普是「民粹主義」，沃倫則是「升級版」，她的競選口號是「我有計劃(I have a plan)」，她的計劃就是民粹主義平台，要採取更多措施來規範金融、科技、醫療保健，以及能源產業，更提議對淨資產超過5,000萬美元(約3.9億港元)的家庭，每年徵收2%財富稅，對淨資產超過10億美元(約78億港元)的家庭，每年徵收3%財富稅。

因此，華爾街的擔憂是可以理解的。

●中國政策更辣

對於中國人來說，更關心的是特朗普或沃倫，誰更棘手？據美國媒體報道，沃倫也談到中國及香港，答案是不會較特朗普軟弱。Nationwide首席投資研究分析師Mark Hackett表示，隨着沃倫崛起，中國想把貿易問題拖至2020年11月總統大選後的意向正發生變化，因沃倫也推動民粹主義政策，對中國的挑戰可能與特朗普不相伯仲。

港人較為熟悉的對沖基金大鱷、Hayman Capital Management創辦人巴斯(Kyle Bass)更明言「毫不猶豫地」支持沃倫，因沃倫大肆批評中國的環境和勞工人權政策，更指摘中國操縱貨幣。

●沃倫何時影響全球股市？

不過，直至目前為止，全球股市的話題仍未輪到沃倫，那麼，投資者何時會「突然」關注呢？有分析指，明年第1季底將成為焦點，因屆時沃倫可能明顯贏得民主黨總統候選人提名。

【9、世界變了！內地流行網上拍賣股樓 你要唔要？】

講完外圍，輪到內地潮流也變了，流行「網上拍賣股樓」！有媒體本周報道，從內地網上的拍賣情況顯示，近期中小銀行股權愈來愈多地成為拍賣目標，但頻頻出現大幅折讓、甚至流拍。

舉例來說，浙江平陽浦發村鎮銀行，其一筆評估價為225萬元人民幣(下同)的股權，自今年8月起已四度流拍，拍賣價「打五折」仍無人問津。去年淨利潤超過14億元的浙江稠州商業銀行，其2,000萬股股權在兩次流拍後，正在「打八折」變賣，至今未有成交。另外，天津農商行亦有一筆2,000萬股股權，在歷經三次流拍後，以「八五折」成交。

報道指這類的例子還有很多，絕大部分為農商行和村鎮銀行。由於該類股權拍賣數量和流拍率不斷增加，反映在中國經濟下行壓力下，中小銀行經營壓力更嚴峻，尤其過去靠同業業務快速做大資產規模的一些中小銀行，遭遇資金監管新規和實體信貸需求疲弱的同時，監管還重拳打壓同業業務。

此外，一年一度的「雙11購物節」快到，有網上平台已宣布，屆時將推出上萬間特價樓提供「搶購」。

【10、世界變了！打工仔寧願相信機械人】

最後分享一下「科技」！本周有調查顯示，打工仔寧願信「機械人」，也不信「真人上司」。當中，中國有高達88%受訪者明言，「更信機器人」。

美國大型軟體公司甲骨文(Oracle)與研究公司Future Workplace聯合進行的調查報告指出，全球約有64%受訪打工仔表示，他們信任「機器人」多於「他們的經理」，甚至有超過一半的人表示，已開始向「機器人」尋求建議。

這種現象在亞洲尤為明顯，報告指出，中國約有88%受訪者承認，相比「真人經理」，寧願相信「機器人」，印度亦有89%受訪者持同樣看法。

其他國家方面，也是不少打工仔寧願相信「機器人」，多於「真人經理」，新加坡達83%、巴西78%、日本76%；傳統發達國家比例則較低，澳洲和紐西蘭為58%、美國僅57%、英國54%、法國56%。

該調查是針對來自10個國家/地區的8,300多名工作者，甲骨文亞太區人力資本管理應用主管Shaakun Khanna表示，上述調查對公司管理層來說是很大的警號，領導者必須多加努力。

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