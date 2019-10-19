歐洲央行12月恐下調歐元區前景　惟暫不擬擴大QE

外媒報道，歐洲央行官員預期，將於12月份下調歐元區經濟增長預測，存在至少實施為期18個月量化寬鬆(QE)措施的空間，料將支持正式的貨幣政策策略評估，不過未來幾個月並不打算擴大貨幣政策的寬鬆力度。

該名匿名的官員稱，歐洲央行行長德拉吉9月時宣布的減息及QE行動，或足以幫助歐元區經濟應對其下行問題，除非貿易摩擦升級、或者英國無協議脫歐等衝擊到歐元區經濟。然而，部分國家央行行長強烈反對該些寬鬆措施，降低了很快就採取更多行動的可能。

事實上，於本周華盛頓舉行的國際貨幣基金組織(IMF)會議上，奧地利央行行長Robert Holzmann和荷蘭央行行長Klaas Knot等鷹派人士重申他們對歐洲央行刺激政策的擔憂，甚至一貫支持刺激政策的意大利央行行長Ignazio Visco亦表示不想再減息。

歐洲央行發言人則拒絕置評。

德拉吉將於下周四(24日)舉行任內最後一次政策會議，他的8年任期將於10月31日結束。

今年9月份，歐洲央行一如預期「放水」，包括自2016年3月以來首次減息，調低存款利率0.1厘，至負0.5厘紀錄新低，並加強利率前瞻指引。當局亦重啟QE措施，將由11月起每月買債200億歐元(約1,716億港元)，略低於預期，惟出乎意料沒有結束期限。

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