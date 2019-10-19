人行：人民幣匯率維持基本穩定

中國人民銀行行長易綱出席二十國集團(G20)會議時表示，儘管面臨下行壓力，中國經濟運行總體平穩，經濟結構繼續優化。

他稱，人行實施穩健的貨幣政策，進一步深化利率市場化改革，貨幣信貸平穩增長，市場利率低位運行。人民幣匯率維持基本穩定。部分中小銀行風險得到果斷處置和及時化解。人行將繼續實施穩健的貨幣政策，為經濟高質量發展營造適宜的貨幣金融環境。

是次參與會議的各方普遍認為，全球經濟持續擴張，但增速疲弱。貨幣政策寬鬆、部分新興市場經濟體經濟形勢好轉有利於推動全球經濟改善，但貿易摩擦、地緣政治等因素仍可能對全球經濟造成衝擊，風險偏向下行。

各方同意將加強對話，使用貨幣政策、財政政策和結構改革等各類政策工具，推動經濟強勁、可持續、平衡和包容性增長。為促進解決低收入國家債務，各方同意推動債務方和債權方、公共部門和私人部門繼續共同提高債務可持續性和透明度，並要求基金組織、世界銀行進一步深化對債務問題的分析。

此外，各方亦歡迎金融穩定理事會關於金融市場分割的分析，同意繼續對金融部門改革的效果和影響進行評估。各方支持明年就數碼化帶來的金融風險的監管進行討論。

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