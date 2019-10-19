國務院：中美經貿磋商取得實質進展　中國將加強知識產權保護

國務院副總理劉鶴出席2019年世界VR產業大會時宣布，中美新一輪經貿高級別磋商在諸多領域取得實質性進展，為簽署階段性協議奠定重要基礎。

他認為，停止貿易戰升級，有利於中美雙方，以及有利於整個世界，是生產者、消費者的共同期盼。中美經貿合作關乎世界和平、穩定與繁榮，中方願與美方相向而行，在平等和相互尊重的基礎上妥善解決彼此核心關切，努力創造良好環境，實現雙方共同目標。

另外，他指中國有充滿活力的微觀基礎、具有韌性的巨大迴旋空間、充足宏觀政策工具，不擔心短期經濟波動，完全有信心、有能力確保實現宏觀經濟既定目標。中國經濟正在經歷深刻的結構調整和再平衡，面臨經濟增速換檔、結構調整陣痛、前期刺激政策消化的「三期疊加」局面。在這種情況下，中國正在加快發展方式轉變，更加注重內需與外需、消費與投資的平衡，更加注重創新驅動發展，推動中國經濟從高速增長向高質量發展轉變。

他又稱，中國規模巨大的中等收入群體和國內市場已成為拉動中國經濟乃至世界經濟的重要力量，這為虛擬現實產業發展提供巨大市場空間。技術和知識愈來愈成為重要的生產要素，以虛擬現實產業為代表的新興產業正成為新的經濟增長點。中國將注重基礎研究和原創能力，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，大力加強知識產權保護，特別是中小企業知識產權的保護，推動最領先的企業、最活躍的投資者、最富創意的人們積極投入虛擬現實產業。

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