【減價實錄】轉身要快！　上車客旅行前極速入市栢慧豪園

施政報告出爐後，樓市觀望氣氛濃厚，部分業主擴闊議價幅度吸客。

●旅行前極速轉身！上車客轉買栢慧豪園

中原地產分行市務經理陳德孝表示，天水圍兩栢慧豪園5座高層C室實用面積493方呎，兩房間隔，叫價638萬港元，經議價後，新近以596萬元成交，折合實用呎價12,089元。

買家為上車客，睇樓一段時間，因首期有限，新一份施政報告公布前，只可選購600萬元以內的嘉湖山莊單位，直至施政報告宣布放寬保險限制後，買家立即轉投樓齡較新的栢慧豪園，並於出國旅行前夕極速入市。原業主則於2012年以260萬元買入單位，持貨約7年，帳面獲利336萬元，單位升值約1.3倍。

●富寶花園減價30萬元出貨

世紀21奇豐物業分行高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山富寶花園1座低層D室，實用面積583方呎，三房間隔，原叫價450萬元，及後減價30萬元或6.7%，最終以420萬元(居二市場價)沽出，實用面積呎價7,204元。

據了解，原業主早於1993年2月購入上址，當時作價94.3萬元(未補地價)，持貨26多年至今轉售，帳面獲利325.7萬元，單位期內升值近3.5倍。

●新都城兩房戶減價7%沽

利嘉閣地產分行經理黃金欽表示，將軍澳新都城二期3座中層D室單位，實用面積約441方呎，兩房間隔，外望山景。單位於今年9月叫價720萬元放售，經議價後減價50萬元或約7%，終以670萬元以交吉形式成功沽出，折合實用面積呎價約15,193元。

原業主約於2015年3月，以約548萬元購入上述物業。持貨約4年，現轉手帳面獲利約122萬元，物業升值約22%。

●新港城三房削25萬元易手

中原地產分行分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城M座中層01室易手，單位實用面積618方呎，三房間隔，開價約880萬元，議價後減價25萬元，以855萬元易手，實用平均呎價13,835元。

新買家為用家，原業主於2009年以346萬元購入單位，持貨10年，是次沽出單位帳面獲利約509萬元離場，單位升值約1.5倍。

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