修例風波：港人消費意欲減　連累日本農水產出口急降

香港社會動盪持續多月未有止息，不但令旅客大減，港人的消費意欲亦下降，打殘零售業之餘，遠至日本的農水產出口商亦深深感受到不景氣。香港是日本農水產及食品的最大出口市場，佔出口總額約四分之一，但近月的出口額出現了明顯降幅。

日本媒體引述官方數據指，8月份當地輸港農水產的出口額按年減少13.9%；其中，水果出口表現低迷，1月至8月，日本草莓輸港的出口額為10.8億日圓，按年減27%，葡萄則減少13%，至7.2億日圓。

報道訪問了東京大田的水果出口批發商指，自6月以後，來自香港的商家洽購量急劇減少，到10月份更降至零。

此外，日本食品另一大出口市場南韓，亦因為兩國關係急速惡化而大跌，8月份輸韓的農水產及食品出口額按年急挫36.9%。

日本政府曾提出，今年農水產及食品的出口額目標為1萬億日圓，但1至8月累計僅得5,888億日圓，而按最大出口市場香港目前的消費情況，以及日韓的惡劣關係而言，今年基本上已無望達標。

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