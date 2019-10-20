陳鳳珠　內地經濟受內需及投資支持

中美貿易談判達成初步協議，雖然有傳內地或要求美國先撤銷關稅才會購買美國農產品，但市場仍然預期雙方關係或會改善，令投資氣氛略為好轉，港股穩守26,000點關口。

另外，金管局宣布調低逆周期緩衝資本0.5個百分點，由2.5%降至2%，為2016年以來首次下調比率，預期銀行可釋放最多3,000億元的額外貸款額度，以支持實體經濟發展。不過，目前香港經濟呈下行風險，中小企的盈利能力或轉弱，銀行貸款風險增加，因此即使調低逆周期緩衝資本，亦未必可刺激大量資金流入中小企。

香港的經濟情況嚴峻，零售及旅遊業轉差，而內地的經濟則受內需及投資支持。內地的9月份新增貸款錄得1.7萬億元人民幣，社會融資規模達到2.3萬億元人民幣，兩項數據按年及按月均錄得上升。而首三季的社會融資規模為18.7萬億元人民幣，首三季金融機構對實體經濟發放的貸款增加13.9萬億元人民幣、企業債券淨融資2.4萬億元人民幣、地方政府專項債券淨融資2.2萬億元人民幣，顯示資金落入實體經濟以及政府推動基建發展。

雖然9月份的中國出入口數據錄得下跌，但預期內需及固投將支持經濟增長。而人行表示9月底止銀行的新發放貸款中超過五成參考貸款市場報價利率定價，同時人行正研究現存貸款定價基準轉換問題。由於內地一直推動有效降低融資成本，估計未來仍會加大力度推出政策以降低貸款利率水平。

另外，內地9月份居民消費物價指數按年上升3%，主要受食品價格按年增加11.2%推動，當中豬肉價格持續上升；而9月份的工業品出廠價格指數按年下跌1.2%，反映製造業及工業等情況仍然疲弱。今年首三季的居民消費價格指數(CPI)按年上升2.5%，而工業生產者出廠價格指數(PPI)按年持平，顯示通脹情況仍然受控。預期豬肉因非洲豬瘟導致供應短缺，未來價格仍有上升趨勢，或繼續推動通脹壓力升溫，惟整體通脹情況穩定，料內地將會繼續穩定豬肉供應及價格。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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