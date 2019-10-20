曜熊理財　香港基金迎來投資契機？

由於中美貿易戰最終會導致經濟衰退，美國總統特朗普也略為調整策略，達成第一階段協定。2018年以來，國際貿易緊張局勢不斷升溫，全球商業信心受到嚴重打擊，造成投資減少等一系列不利影響，給全球經濟帶來連鎖負面效應。

關稅政策及其不確定性不僅抬高中間成本，而且重挫企業信心，導致製造業企業對長期資本支出更加謹慎，德國、日本等傳統製造業國家工業生產也大幅下降。未來12至18個月全球經濟陷入衰退的機率非常之高。

第一階段貿易協定，表面上明顯美國佔上風，中國要購買美國農產品，換取美國不加稅款，但中美貿易問題影響太大，2019年包括貨物和服務在內的全球貿易額增幅或僅為1.1%，遠低於2018年的3.6%。

香港基金自2018年以來，呈現出一個波動下降的走勢，近幾個月來，其波動表現更是十分明顯。與此同時，港股現階段的指數估值也是處於歷史較低位，今年9月27日，恒生指數市盈率估值為9.25倍，恒生國企指數市盈率估值為8.11，究竟現時是不是合適作出投資？

基於目前香港市場形勢尚不明確，一次過投資的風險相對較大，因而推薦使用定投的方式對港股進行投資。在當前估值分位數對港股進行定投，選擇恒生指數定投收益率與一次過收益率相差不大，但選擇港股指數進行定投，在當前估值分位買入，定投1年以上，等到港股牛市到來，會有不錯的投資收益。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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