郭家耀　金蝶前景持續樂觀

國際市場研究機構IDC發表最新「全球半年度公有雲服務支出指南」，2019年亞太區(不含日本)公有雲服務和基礎設施支出將達到260億美元，較2018年增長47.1%。該機構預計公有雲服務將在2018年至2023年期間增長近3倍，2023年將達到761億美元。

IDC指出，安全問題和IT治理過去一直是導入雲端服務的主要障礙，但近年來公有雲服務在IT安全上已逐步改善，成為公有雲能持續擴展的主要推動因素之一。另外，亞太主要國家政府正在放寬對受監管行業如銀行業的監管程度，也對公有雲服務的未來推動提供發展的新機會。

該機構亦表示，亞太市場基礎設施即服務(IaaS)是最大類別的雲端服務，2019年佔整體公有雲支出50.2%，軟體即服務(SaaS)佔39.03%，平台即服務(PaaS)佔10.7%。若從垂直產業的角度分析，專業服務、銀行業和離散製造業是主要的三大產業，佔整個所有公有雲服務支出的三分之一以上。中國、澳洲及印度將是亞太區公有雲發展主要市場。雲端服務需求持續上升，利好相關業務的股份表現，前景值得看好。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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