葉尚志 中金公司可於現水平吸納
2019年10月20日 08:50
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(互聯網)
港股在上周出現回好走勢，中美經貿磋商達成初部協議，是令到市場氣氛回暖的原因，資金有回流至權重指數股如騰訊控股(00700)、建設銀行(00939)以及友邦保險(01299)的情況，對大盤帶來維穩作用。走勢上，恒指升穿26,000點關口阻力後，發出回穩走勢信號，而26,200點是目前的初步支持位，也就是10日、20日和50日線的交匯點所在，守穩可上望9月份的高位27,366點。
中金公司(03908)在上周出現調整震動，主要是受到配售新股的消息影響，但是在中資券商業績表現持續良好的情況下，加上配股集資進一步豐厚資本有利未來業務發展，建議可以關注吸納的機會。以25家上市券商公布的最新經營數據來看，第三季總體盈利按年增長可以達到有90%，一方面是去年同期基數比較低，另一方面，兩融餘額從8月中開始出現增加回升，都是利潤率獲得顯著提升的原因。
對於中資券商第四季業績表現，可以維持正面看法，而中金公司宣布配售新股集資25億元，配售所得款項將用於補充公司資本金，相信將可更加的支持公司現有業務以及新業務發展。建議可於現水平吸納，止蝕位可以放在13元，目標看18元。
第一上海首席策略師葉尚志
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