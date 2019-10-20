葉尚志　中金公司可於現水平吸納

對於中資券商第四季業績表現，可以維持正面看法，而中金公司宣布配售新股集資25億元，配售所得款項將用於補充公司資本金，相信將可更加的支持公司現有業務以及新業務發展。建議可於現水平吸納，止蝕位可以放在13元，目標看18元。

第一上海首席策略師葉尚志

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