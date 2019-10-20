鄭勤龍　趁港交所落後大市　採取分段吸納策略

「小畜」卦的本意是將狩獵回來的獵物畜養起來，目的是希望通過飼養，讓獵物自行繁殖，這樣獵人就再不需要辛勞地去冒險打獵。除此之外，畜也是蓄的本字，因此亦有積少成多的意思。

除此之外，《說文》曰：「孚，卵孚也，從爪從子。一曰信也。」因此「中孚」卦亦帶有禽鳥孵蛋之象。由於禽鳥將蛋孵化的時間一向都非常準確，因此亦可引伸為可靠。

歷年來，港交所股價的表現都十分可靠，屢創新高，今雖然大市在短期內或會受到中美談判落在實質細節上而出現反覆，但由於美國總統特朗普競選連任在即，相信必然會希望盡快將注意力從中美貿易戰轉投向於處理內政的事務上，加上近日在港交所上市的新股皆有不俗的表現，屬利好信號，因此投資者或可趁港交所仍落後於大市表現時，採取分段吸納的策略，並耐心等待禽鳥破蛋而出之日，坐享其成。

玄學金融家鄭勤龍

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