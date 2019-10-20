陳樂怡　恒指二萬七有阻力

香港施政報告出台，較大篇幅關於房屋政策，當中較受關注的是放寬按揭保險計劃。雖然措施可即時提升樓市氣氛，有利換樓潮，帶動交投量。不過對發展商而言，新盤已有提供高成數按揭，而且計及貸款壓力測試，每月入息要求亦近7萬港元，實際因受惠政策而帶動的一手需求仍有待觀察。

數字上，於今年首3季香港的一手住宅註冊宗數已近17,000宗，高於去年全年約不足16,000宗，有助鞏固今年的銷售表現。不過，近期出現的社會運動或令投資物業的租金收入回落，同時亦不利投資物業估值，對未來業績將帶來一定影響，板塊近日明顯反彈，相信已消化其利好消息，建議趁高位減持。

中美達成首階段協議，不過尚未寫成文本，同時消息亦指美國總統特朗普於11月出席APEC峰會前將不簽署任何貿易協議。由於特朗普過往取態反覆，料當中仍具一定變數，投資者不宜過分憧憬。貿易戰為企業構成的影響正陸續浮現。根據FactSet數據，市場料標指成分企業上季純利倒退4.1%，連續第3季回落，同時為3年來首次。不過，根據利率期貨顯示，本月聯儲局再減息的機會逾80%，加上當局亦於本月15日起，啟動每月購買600億美元短債計劃，有利支持投資情緒。另外，美股正進入季度業績期，料企業盈利表現及前景將成市場焦點。

後市方面，近期港股於低位明顯反彈，主要受惠中美關係緩和及施政報告帶動。雖然技術上大市升穿多條平均線，而且多個動力指標亦有轉強。但考慮到中美貿易協議未定，以及香港政局仍較動盪等，將限制港股升幅。恒指阻力位料於27,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)

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