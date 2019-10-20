鄺紫珊　QE勢為下個金融危機埋下更嚴峻形勢

美國重啟量化寬鬆(QE)，很明顯是要幫助經濟擺脫衰退的陰影，原因是市場目前已感受到資金流動性的短缺，美國要防範系統性的危機，最直接是要以預防性的干預將危機爆發消減，因預視減息已不足以對付急速經濟下行風險，故美國聯儲局伺機重啟QE模式。筆者相信此次的QE，將為下一個金融危機埋下更嚴峻的形勢。

以目前情況來看，QE可能較減息更為重要，現時全世界的資金成本均處於歷史的低位，再減息的效用已經有限。若重啟QE，可增加基礎貨幣的供應量，「短時間」可滿足經濟與市場對資金的需求，對穩定經濟及降低系統性風險會有直接的幫助。

事實上，在經濟下行周期尚未真正展開時，各國中央銀行紛紛推行貨幣寬鬆政策，這樣可減低經濟下滑時的痛苦，讓政府也好給市民一個「太平盛世」的感覺，贏取民意。但大家也很清楚若結構性的問題真正沒有解決，只會將風險繼續累積下去。QE政策很大程度都會將資產價格再推高，也可刺激經濟，尤其市場不斷增加槓桿，對市場可以說是皆大歡喜。

QE重啟的話，相信也將會再推升香港的樓市。在最新一份施政報告中，政府圖以幫助市民置業，以平息民怨，放寬按揭保險計劃，讓首次置業人士可輕鬆上車，但此舉相信只會再推升香港樓價，加上QE政策讓市場資金充裕，樓價將再推升。

但事實上，未來的經濟前景並不明朗，一旦樓價下跌，物業隨時淪為負資產，讓負資產的風險增加。QE政策對經濟雖可起紓緩的作用，但並沒有消除問題。正如香港的房屋問題，要解決的不是只協助市民「上車」，需從增加土地供應問題着手，增加地積比率，否則猶如QE一樣，也只是短時間提供止痛的「止痛藥」，而沒有將問題真正解決，反將風險再累積下去。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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