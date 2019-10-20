潘梓生　鎳價急跌現吸納機會

鎳價今年曾累升近八成，除了電動車潛在需求推升價格外，印尼突然宣布於2020年禁止鎳礦出口，令鎳需求大增，也令鎳價在第三季上升超過6,000美元，單季上升近六成。印尼出口禁令令現貨商大舉買入現鎳，鎳現貨價格比期貨更大幅抽升，現貨價格對比3個月期貨高近1%，可見現貨需求短缺嚴重。

同樣地，LME鎳庫存出現明顯急跌，上周鎳庫存單周下跌超過30%至86,000噸，是過去10年以來最低。鎳價近期上升明顯有基本因素支持，但由於鎳價已累升近倍，近期庫存大幅下跌仍無助鎳價繼續上衝，相信鎳價短期已經見頂。不過，鎳價過去1周出現一定調整，調整過後將提供投資者買入機會。

技術方面，鎳價失守17,000美元重要支持便拾級而下，相信鎳價將在16,000至16,200美元將有一定支持，該位置是8月鎳價整固區間的高位阻力，加上鎳價近期急跌已令鎳價出現超賣，投資者不妨於該區間逐步吸納期鎳。鎳價上方17,000美元已成為重要阻力，因此買入後目標價可訂於16,800美元，止蝕則可訂於15,400美元。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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