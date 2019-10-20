【星期一．炒啲乜】全球經濟憂慮增　投資策略點做好？

2019年10月20日 10:00
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    美國總統特朗普表示有望於11月中在智利舉行的亞太經合組織(APEC)峰會上，與中國簽署貿易協議。不過，觀乎他過往取態反覆，只要一日未正式簽署協議，仍存在一定變數，投資者亦不宜過分憧憬。
    外圍方面，上周六(19日)英國下議院通過延遲脫歐修正案，首相約翰遜表明不會服從結果，周二(22日)會再提交協議草案表決。另外，周四(24日)德拉吉將召開執掌歐洲央行8年來的最後一次新聞發布會，臨走前或「玩鋪大」，大膽呼籲歐洲各國將財政政策發揮更大作用。
    至於中國第三季國內生產總值(GDP)按年僅增6%，創逾27年有紀錄以來新低，亦略差過預期，引發投資者對全球經濟的憂慮。目前投資應如何部署？投資者不妨參考《東方產經》專家們對股匯及市場的分析與建議，做好入市準備。
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