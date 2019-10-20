港府：正研究向特定行業推出第三輪紓緩措施

財政司司長陳茂波在其網誌表示，上星期以中國代表團成員身分出席國際貨幣基金組織(國基會)及世界銀行集團年會，從國基會、商界以至投資界的代表，差不多一致的共識是，環球經濟繼續同步放緩，貿易磨擦、地緣政治局勢等一旦轉差，環球經濟下行壓力將會更大。

國基會指出，面對不利的經濟前景，全球約七成的經濟體已採取寬鬆貨幣政策應對。並認為各經濟體亦應採取適當的宏觀經濟政策及擴張性財政政策，特別是加大提升人力資源及基礎建設的投入等，避免經濟進入長時間的衰退和通縮。

面對外圍經濟下行以及本地社會事件，令香港經濟，特別是運輸、物流、旅遊、零售及餐飲等行業受到很大打擊，港府正研究推出第三輪紓緩措施，冀能減輕相關行業面對的壓力。同時呼籲銀行業界，應該抱著「同舟共濟」的精神，不要「落雨收遮」，在符合本身信貸政策和風險管理原則下，盡力支持本港中小企對資金周轉的需求。金管局最近放寬「逆周期緩衝資本」要求，由2.5%下調至2%，以釋放銀行體系內過去累積的緩衝資本，估計可讓銀行釋放約2,000至3,000億元的額外放貸額度。

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