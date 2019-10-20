代理：10月樓宇買賣登記金額料按月大增近7成

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，10月份首16日暫錄得2,431宗樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)，涉及金額約384.2億港元。預期全月將錄得5,000宗登記，按月升22.2%；涉及金額約610億元，按月大增67.6%，並創今年5月以來新高，主要是錄得多宗大額成交所致，包括太古城中心登記合共約146億元，及尖沙咀君怡酒店登記約43億元。

他指出，近月樓價持續調整，部分業主開始願意減價，以致二手交投得到承接，登記宗數因而錄得升幅。上周三(16日)施政報告公布放寬按保措施，個別地區二手交投隨即上升。然而，社會事件仍未解決，加上樓價持續調整，整體樓市氣氛仍然低迷，估計11月數字會略為回落。

一手私人住宅方面，10月份暫錄765宗登記，涉及金額約75億元。料全月錄1,300宗登記，涉及金額125億元。登記宗數跟9月份的1,311宗相若，金額則按月升6.3%。一手登記連續3個月企穩1,300宗及120億元水平，顯示新盤銷情穩定。

10月份最高登記宗數的新盤是南昌站匯璽III，暫錄385宗，涉及金額37.2億元。其次為荃灣映日灣，暫錄137宗及10.5億元。將軍澳日出康城9B期Grand Marini排列第三，暫錄80宗及7.2億元。

二手私人住宅方面，10月份暫錄1,118宗登記，涉及金額89.4億元。預期全月錄2,400宗登記，涉及金額200億元，較9月份的1,970宗及154.8億元，分別上升21.8%及29.2%。10月份嘉湖山莊暫錄22宗登記、沙田第一城暫錄21宗、太古城暫錄10宗。

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