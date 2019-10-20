港股前瞻：恒指本周或考驗26000點關

港股已連升兩周累漲898點，有基金經理直言，市場已反映不少利好消息，再上升空間有限。反而，市場對環球經濟增長憂慮未改，而近日美國聯儲局官員的言論，亦增添美國減息步伐的不明朗，連同英國脫歐問題未解決，本港的示威衝突又未平息，港股繼續受內憂外患困擾，本周或有機會出現回吐，考驗26,000點關。

中投傲揚基金經理溫鋼城表示，上周五港股技術上出現「穿頭破腳」的利淡走勢，顯示市場已消化中美達成首階段協議、美國再度量寬及英國與歐盟達成新脫歐協議等利好消息。雖然本周歐央行議息或減息及再推量寬，惟相信規模不大。再者，英國新脫歐協議續受國會刁難，美國聯儲局又有三名有投票權的官員對持續減息步伐有保留，他擔心一旦減息憧憬落空，將拖累環球股市出現回調，恒指有機會下試26,000至26,300點關，建議投資者增持現金候低才吸納。

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