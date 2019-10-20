法巴憂華經濟難保六　撐中資股宜趁低吸納

今年第三季中國經濟增速創逾27年有紀錄以來新低，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏直言，今年全年中國經濟增長或跌穿6%，明年更可能會跌至僅5.6%。不過，內地會在刺激經濟及債務問題等方面取得平衡，由於中資股估值已跌至金融海嘯時低位，不太受外圍衝擊的股份值得趁低吸納。

市場憂慮內地刺激經濟會激化債務問題，繼而加重人民幣貶值壓力。譚慧敏接受訪問時表示，國際投資者不會對內地刺激經濟政策有太過負面看法，原因是中美貿易戰對內地製造業已造成的損害不容忽視，零售銷售亦有隱憂，內地經濟確實有下行壓力。

她又相信，內地不乏刺激經濟招數，惟會針對性地出招，並非「急病亂投醫」一下子下重藥，因為現時中央較以往更着重可持續發展，「明年經濟增長低於6%都接受到，咁就唔需要咁多寬鬆政策。」

譚氏又稱，中美貿易談判到明年亦未必會有很大突破，港股今季會繼續上落市格局，惟對中港股市不太悲觀，持中性看法，原因是近期內地連串經濟數據不理想，預示當局會推出更多措施如調低貸款市場報價利率（LPR）參考的中期借貸便利（MLF）利率，改善中小企融資，而且不少上市公司其實不太受貿易戰影響。再者，各國已因應經濟下行先後減息，即使未必能令經濟增長重回升軌，但亦有望為股市帶來緩衝。

她續指，撇除美國上市中資股及騰訊（00700）後，MSCI中國指數十二個月預測市盈率只有約8倍，實屬2008年金融海嘯時低位，可見內地經濟放緩等壞消息已被反映。以機構投資者今年積極買入債券，對股票投資一直採取保守態度，港股再大跌空間未必很大，因此萬一負面政治因素觸發港股大調整時，其實可以入市。

譚慧敏又透露，旗下基金現時對港股的部署就如一個啞鈴，一邊為防守力較強的高息股「穩陣收息」，另一邊則預留資金趁低吸納優質的增長股作中長線部署，看好體育用品股、飲食股、政策風險已顯著減退的教育股，以及估值已很便宜的汽車股等。所謂優質股的條件首先是現金流理想，槓桿比率不太高，代表公司較能應對宏觀經濟逆境，以及盈利前景相對明朗、管理層往績良好。

不過，她不看好被視為令港股估值低迷「元兇」的內銀股，理由是息口偏向下行，本已不利銀行盈利，而且內地經濟欠佳恐推高中小企壞帳。

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