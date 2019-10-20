發展商積極拓土儲 首三季強拍申請31宗增24%
2019年10月20日 20:11
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金朝陽已持有銅鑼灣禮頓道希雲大廈逾八成業權。
港府減少私人住宅土地的供應比例，驅使發展商更積極收購市區舊樓進行重建，以補充土地儲備。土地審裁處資料顯示，今年首三季已收到多達31宗強制拍賣申請，較去年同期25宗多24%。不過，期內涉及的項目規模普遍較細，故估值總額約138.5億元，按年減少約39億元。
今年首三季錄得的強拍申請個案，已遠超2015至2017年全年，這三年期間，每年有11至17宗這類申請。今年最具規模項目，是由金朝陽集團(00878)收購的銅鑼灣希雲大廈，該舊樓位於禮頓道128至138號與希雲街2至30號，估值約15.7億元。
其次為西半山羅便臣道105號的翡翠園，由恒基地產(00012)併購，物業市值約達12.8億元。至於其他強拍申請個案規模較細，每個估值均少於10億元，以致估值總額較去年首九個月低約22%。
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚相信，舊樓收購熾熱情況仍會持續，原因除港府賣地與鐵路項目供應減少外，市況回落亦有關係，部分發展商可趁跌市提出強制拍賣，收購價格會更為相宜。
他又說，併購舊樓涉及金額較細，較適合中小型發展商及中資財團參與，估計全年強拍申請可望突破40宗，勢創七年來最多。事實上，今年繼續有中資財團入稟提出舊樓強拍，包括首度涉足這個市場的中國奧園（03883），項目為西半山羅便臣道63至67號燕貽大廈，物業估值逾5億元。
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