發展商積極拓土儲　首三季強拍申請31宗增24%

港府減少私人住宅土地的供應比例，驅使發展商更積極收購市區舊樓進行重建，以補充土地儲備。土地審裁處資料顯示，今年首三季已收到多達31宗強制拍賣申請，較去年同期25宗多24%。不過，期內涉及的項目規模普遍較細，故估值總額約138.5億元，按年減少約39億元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚相信，舊樓收購熾熱情況仍會持續，原因除港府賣地與鐵路項目供應減少外，市況回落亦有關係，部分發展商可趁跌市提出強制拍賣，收購價格會更為相宜。

他又說，併購舊樓涉及金額較細，較適合中小型發展商及中資財團參與，估計全年強拍申請可望突破40宗，勢創七年來最多。事實上，今年繼續有中資財團入稟提出舊樓強拍，包括首度涉足這個市場的中國奧園（03883），項目為西半山羅便臣道63至67號燕貽大廈，物業估值逾5億元。

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