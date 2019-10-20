樓價UPDATES：沙田第一城呎價重上1.9萬元

二手樓市升溫，沙田第一城兩房單位，呎價重上1.9萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶灣摩星嶺翠海別墅中層60室，實用面積約1,707方呎，套三房連工人房間隔，附車位，外望山景，今年9月開始放售，業主原開價4,200萬元，經議價後減價300萬或約7.1%，終以3,900萬元沽出，實用呎價約22,847元，原業主於2011年1月以2,800萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利約1,100萬元，物業升值逾39%。

●西半山柏苑高層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，望市景，終以880萬元易手，實用呎價約21,103元，原業主於1998年7月斥資275萬元購入，持貨約21年，現轉手帳面獲利約605萬元，賺幅約2.2倍。

●西半山駿豪閣中層D室，實用面積約682方呎，套三房間隔，附車位，近日以1,505萬元沽出，實用呎價約22,067元，原業主於2010年11月以945萬元購入上述單位，持貨9年轉手帳面獲利約560萬元，物業升值逾59%。

●北角旭威閣低層戶，實用面積304方呎，兩房改開放式間隔，望樓景觀，連平台約800方呎，成功以500萬元獲買家承接，實用呎價16,447元，原業主於2015年6月購入上址，當時做價400萬元，持貨逾4年至今轉手，帳面獲利100萬元離場，單位期內升值25%。

●柴灣杏花?43座中層5室，實用面積約547方呎，兩房間隔，有露台，施政公布後看好後市，外區用家於睇樓後約1小時，決定以869萬元入市自用，實用呎價約15,887元，原業主於2015年3月以約722萬元購入，帳面獲利約147萬元，升值約20.3％。

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九龍區

●旺角荔塘大廈B座中高層3室，實用面積約226方呎，兩房設計，望樓景，原先叫價360萬元放售，經議價後減40萬或約11%，最後以320萬元沽出，實用呎價約14,159元，原業主約於1997年1月以約92.5萬元購入，持貨22年現轉手帳面獲利227.5萬元離場，賺價逾2.4倍。

●西南九龍星匯居2座高層D室，向北望翠綠山景，兩房間隔，實用面積約537方呎，以約880萬元放盤約一個月後，獲外區客接洽，議價後減價約68萬元，以約812萬元成交，實用呎價約15,121元，新買家為首置客，睇樓一次即拍板入市。

●大角咀奧柏．御峯2座中層C室一房戶，實用面積約332方呎，以每月約17,000元放租約兩星期，議價後減價約1,000元，以16,000元租出，實用呎租約48.2元，新租客為單身人士，，業主於2012年4月以約390萬元購入，現享回報約4.9厘。

●九龍灣德福花園M座高層10室，實用面積538方呎，兩房間隔，吸引外區投資客入市作長線收租，成交價780萬元，實用呎價約14,498元，同類單位料月租可達約19,000元，按現成交價計，租金回報率料約2.9厘。

●施政報告後，將軍澳二手反彈，本月上半月全區僅錄約50宗二手買賣成交，施政報告公布短短3天，將軍澳二手買賣成交宗數已增加至106宗，同區東港城8座高層C室，實用面積463方呎，兩房間隔，以725萬元易手，實用呎價15,659元。

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新界區

●沙田第一城49座中層E室，實用面積284方呎，開價560萬元，僅減價10萬元，以550萬元沽出，呎價約19,366元，屋蘼本月暫錄約11宗二手買賣。

●粉嶺高爾夫球會旁高爾夫．御苑7座中層K室，實用面積約280方呎，開放式間隔，日前獲租客以9,500元承租，實用呎租約34元，業主在2017年5月以479.4萬元買入，現租出享租金回報率約2.4厘，屋苑本月至今累錄6宗租賃成交，屋苑現時有約45個租盤提供，最低入場價為8,800元起。

●馬鞍山居屋福安花園2座中層G室，實用面積484方呎，兩房兩廳間隔，原先於已補價自由市場開價650萬元，減價50萬，減幅7.7%，獲買家以600萬元承接，實用呎價12,397元，原業主早於1992年8月以約59.6萬元購入上址，當時未補地價。

●馬鞍山聽濤雅苑4座高層H室，實用面積788方呎，三房兩廳間隔，放盤接近1年，原開價1,300萬元，累減150萬元，減幅逾11%，成功以1,150萬元連車位沽出，實用呎價14,594元，原業主於2010年11月購入上述單位，當時作價515萬元連車位，持貨至今轉售，帳面獲利635萬元，單位9年升值1.2倍。

●屯門居屋兆軒苑B座低層16室，實用面積598方呎，日前獲區內短租客，鍾情該單位鄰近原居所，往返方便，決定以12,000元即睇即租，實用呎租20.1元，如以同類型單位銀行估價約524萬作計算，租金回報率可達2.7厘。

●屯門居屋兆禧苑A座高層4室，實用面積338方呎，一房一廳間隔，外區客為鄰近家人，方便照應，決定以9,500元即睇即租，實用呎租28.1元，如以同類型單位銀行估價約410萬作計算，該單位的租金回報率達2.8厘。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居3座中層C室，實用面積551方呎，三房兩廳間隔，獲區外投資客未能視察單位內籠下，只參考相片及同類型單位，獲減價5萬元，以565萬購入上址作長線投資收租之用，實用呎價10,254元。

●元朗蝶翠峰18座低層D室，實用面積約774方呎，套三房連儲物室間隔，內園景，並以14,000元獲承租，屬略低於市價，實用呎租約18.1元，原業主於2009年8月以228萬元購入上述單位，現租出享租金回報率逾7厘。

●元朗YOHO MIDTOWN第1座高層G室，實用面積443方呎，兩房間隔，新近以750萬元易手，實用呎價16,930元，原業主於2010年5月以306萬元買入單位，持貨約9年，帳面獲利約444萬元或1.5倍。

●元朗錦繡花園D段第4街雙號屋，實用面積約848方呎，連花園設計，新買家鍾情上址有雅致裝修，加上有花園可供子女嬉戲，考慮不久即決定入市，原業主叫價約1,100萬元連車位放售，雙方議價後終以1,050萬元成交，實用呎價約12,382元。

●沙田溱岸8號3座高層D室，實用面積826方呎，套三房連套房間隔，以32,000元租出，實用呎租38.7元，新租客感屋苑樓齡新，即租入單位自住，業主於2012年以1124萬元購入，是次租出單位可享約3.4厘租金回報。

●馬鞍山銀湖．天峰7座低層E室，實用面積573方呎，兩房間隔，開價約860萬元，議價後以845萬元易手，實用呎價14,747元，新買家為用家，原業主於2014年以520萬元購入單位，是次沽出帳面獲利約325萬元離場，單位升值約62.5%。

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