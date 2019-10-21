御峰理財　中美貿易戰乍暖還寒

中美雙方早前於華盛頓達成第一階段貿易協議，為開打了十八個月的貿易戰帶來休戰的曙光。雙方初步就原則達成共識，另外需要四至五周的時間敲定協議條文細節。美國總統特朗普表示，或在十一月中於智利與中國國家主席習近平會面，並簽署文件。

有趣的是，不少評論害怕在這數星期間出現新風波，特別是特朗普會否在社交媒體大放厥詞。據美銀美林的研究，自2016年以來，要是特朗普於一天內發布超過三十五條推文，股市下跌0.09%，而發布少於五條推文的日子，有0.05%的正回報。

雖然美方暫緩實施在十月中對價值二千五百億美元的中國產品再加徵百分之五關稅，但於十二月十五日對中國貨品加徵新一輪關稅仍如期生效。最近市場亦傳出消息，稱中方希望在智利的習特會前，就第一階段貿易協議細節進行談判，並將採購美國農產品與撤銷關稅掛鈎，令局勢存在變數。

事實上，即使雙方可於十一月簽訂第一階段貿易協議，但第二階段談判更容易擦槍走火。因為第二階段的談判涉及中方竊取知識產權、強制技術轉讓和對工業補貼等重要議題，而為了達到目標，有指美國政府考慮開展金融戰線，包括對違反財務披露規定的中國企業及其員工追究刑事責任、擴大可導致列入黑名單的標準，並禁止公共和私人養老基金及大學基金參與部分中國投資。

若然上述措施落實，對市場帶來一定衝擊。不過，投資者並非完全被動，坐以待斃。我們可以從中方的一些舉動來判斷談判的進展。最有效的方法莫過於留意中國是否持續採購美國農產品。始終，政治修辭不及行為最誠實。

御峰理財研究部

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。