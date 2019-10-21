東方日報B3：鬆按保效應　十大二手屋苑半年最旺

按揭證券公司放寬按揭保險計劃樓價上限之後首個周末及周日，二手樓市交投明顯轉旺。綜合物業代理數據顯示，十大藍籌二手屋苑於過去兩日合共錄得約20宗成交，不僅創半年新高，按周更增加逾2.3倍。個別區如馬鞍山及元朗等，出現買家排隊睇樓、追價情況。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告提高按保計劃樓價上限，買家二手選擇增加，令到沉靜3個多月的二手樓市交投轉旺。觀望多時的買家恐愈遲買樓價會愈貴，紛紛加快入市步伐，尤其是提供中小型單位的上車屋苑，交投更加熱鬧。

綜合物業代理數據顯示，過去兩日全港十大藍籌屋苑當中，以天水圍嘉湖山莊錄得5宗成交最多，較對上一周多3宗。中原伍耀祖表示，近日該屋苑睇樓量顯著增加，帶動交投量反彈，10月份已錄得31宗買賣成交。

此外，沙田第一城過去兩日亦錄得4宗成交，而且由於首期門檻降低，三房單位亦有捧場客。該公司侯惠良表示，沙田第一城7座中層D室三房單位，以800萬元成交，以實用面積504方呎計算，呎價15,873元。

交投增加下，二手樓價跟隨向上。香港置業劉浩勤透露，將軍澳新都城2期11座高層G室，實用面積363方呎，剛以675萬元易手，呎價18,595元，而同類型單位9月份做價曾跌至600萬元，意味樓價較低位反彈約12.5%。據悉，上周三放寬按保計劃樓價上限至昨日為止，將軍澳最少錄得近60宗二手成交，若單計周末及周日則錄得約26宗買賣成交。

此外，世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山二手屋苑過去兩日錄得最少18宗買賣個案，按周急增3.5倍，並出現買家排隊睇樓情況。他表示，海栢花園2座高層C室兩房單位，業主早前曾減價至680萬元放售，周六早上在管理處已有買家輪候睇樓，料約13組客先後參觀，單位最後以689萬元售出，實用面積400方呎計算，呎價約17,225元。

為求搶盤，買家更主動追價。美聯張國成稱，剛過去的兩日，元朗區錄逾20宗成交，按周增近2倍。部分買家為求成功入市，不惜「無價講」下承接單位，部分更自願加價。他舉例指YOHO Town第7座高層E室，實用面積423方呎，以660萬元放售，獲三組買家洽購，其中一組之前曾洽購同區另一單位，但未能成功。買家因而決定自行加價5萬元，以665萬元購入上述單位。

另外，東涌區過去兩日錄得10宗買賣成交。美聯李錦榮表示，藍天海岸6座一個低層單位，實用面積490方呎，原業主意向以620萬元沽售。有原先預算只能購入600萬元以下單位的買家，因按揭成數得以提高，睇樓後即追價6萬元，以626萬元購入上述單位，呎價12,776元。

不過，分析認為，放寬按保計劃樓價上限，對協助市民置業無幫助，除增加上車置業難度外，亦令原已短缺的供應進一步減少，並「谷大」樓市泡沫。

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