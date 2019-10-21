沈振盈　港股反彈浪接近完結

十月份市況反覆上落，若以技術分析的角度，恆指自四月份造頂之後，延伸下來的下降軌，至今仍沒法上破。下降通道頂部大約在27,300點水平，這將是頗大的阻力位。另一方面，大市在九月份展開的反彈浪，高位也是處於此水平。

故此，今次的反彈浪，估計已離見頂不遠矣！若以基本面分析，全球經濟下滑之大方向，尚未見到改變。中美貿易談判，所謂的「協議」，其實只是門面功夫，目的只是特朗普為延遲加關稅，而找一個落台階。而未來的風險，繼續是聚焦於中美貿易戰的發展。

玄學方面，上周指出：「正式轉入「甲戌」月，此月市況大幅波動，上半月會出現反彈浪，但到了下半月，就會急轉直下。未來一周的日子會轉強，反彈浪應可持續」。而結果恒指亦反彈至26,900點水平，逼近重要阻力位。甲戌月的下半月，將在星期四的「霜降」之後展開，而本周的日子偏淡為主，特別是星期二及星期五，大家宜小心為上。

本周每日的股巿走勢預測：

周一（辛卯日）：天干屬金地支屬木，金尅木之局，市況反覆上落，走勢偏軟

周二（壬辰日）：天干屬水地支屬土，土尅水之局，反覆向淡

周三（癸巳日）：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，持續跌勢

周四（甲午日）： 天干屬木地支屬火，木生火之局，略作反彈

周五（乙未日）：天干屬木地支屬土，木尅土之局，出現震盪，走勢向淡

訊匯證券行政總裁沈振盈 (作者為註冊持牌人士)

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