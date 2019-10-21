古勝　重磅股業績成市場焦點

上星期影響港股的「內憂」與「外患」皆有新發展，前者方面，雖然政治事件未解決，但起碼施政報告於房地產政策方面有突破；後者方面，除中美達成首階段貿易談判外，英國亦在最後關頭與歐盟達成新脫歐協議，環球投資市場氣氛改善，這從一眾避險資產如金價回軟、美國十年期國債孳息反彈，以至美匯指數反覆下跌可見一斑。

不幸的是，中國第三季國內生產總值（GDP）增速放緩至6%，再創有紀錄以來新低，雖然話第四季增長只要唔跌穿5.4%，今年全年GDP依然可以「保六」，惟這主要靠上半年的升幅撐住，所以明年能否達標，暫時睇牌面都唔係幾樂觀。

港股方面，受惠貿易戰放緩及人民幣貶值速度或減慢之預期，資金暫時主要押注落較重人民幣資產的中資金融股及紙業股、一直走勢較硬淨的物業管理股及個別較具鑊氣的教育股身上，但其他板塊上升動力似乎唔太強。當然，上周受惠施政報告的本地地產股亦威過幾日，但動力仲可唔可以延續，咁就要拭目以待。

轉頭睇，美國明年總統大選，此前特朗普會唔會咁順利將貿易戰完美解決？若按其以往一直以利益為先的性格，相信唔拖到最後都唔會停手，何況若其成功連任，未來中美關係會朝向那個方向發展亦難料，所以暫時只能視近期氣氛改善為「短期的和平」，但中長線是福是禍其實都係得個估字！

策略上，市場氣氛改善，惟部署上亦仍應以短線出擊為主，因氣氛對市場動力之影響通常較短暫，故上文提到較旺場且走勢唔錯的板塊唔係唔可以押注，但要謹記押注前宜先訂好目標價及止蝕位，並嚴格執行，以免氣氛一轉吹逆風時即「逃生無門」。

另外，今個星期好多重磅股公布業績，好似今日就有中國聯通（00762）業績，周三就有中國海外發展（00688）及農行（01288），周四則有萬科（02202）及平保（02318），周五亦有交行（03328）、工行（01398）及國藥（01099）等，故已持有或想買入相關股份的投資者，宜先以不變應萬變，待業績公布後再謀定後動。至於外圍數據方面，美國周四公布的9月耐用品訂單及Markit製造業PMI，大家亦必需望望，以分析其經濟底子究竟是龍是鳳。

東方產經專欄作者 古勝

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。