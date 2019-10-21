【市前重點睇】英鎊回軟　金價企1491美元

2019年10月21日 07:40
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●美匯指數下跌至97.32水平，日圓兌美元高見108.29，港匯企7.8424，離岸人民幣(CNH)升上7.071，歐元漲至1.1154，鎊匯反覆回落至1.289。金價於1,491美元水平上落。布油跌至59.21美元，紐油低企53.6美元。道指期貨窄幅上落。
    ●美國總統特朗普稱，他與國家主席習近平均將出席11月在智利舉行的亞太經合組織首腦會議，他希望在那裡簽署貿易協議。
    -中國副總理劉鶴證實中美經貿磋商在諸多領域取得進展，雙方正努力達成階段性貿易協議。
    ●道指上周五(18日)收報26,770點，跌255點或0.95%；標指收報2,986點，跌11點或0.39%；納指收報8,089點，跌67點或0.83%。 https://bit.ly/32s5Oat
    ●美國10年期國債孳息率升0.18點子，報1.7536厘。
    ●美國前財長薩默斯：明年年底前，逾三分之一機會陷衰退，敦促聯儲局繼續通過貨幣政策防止有關情況發生。
    ●港股ADR指數上周五收報26,588點，跌131點。
    ●即月恒生指數夜期上周五收報26,677點，升2點。
    ●紐約期油上周五收報每桶53.78美元，跌15美仙或0.3%；布蘭特期油收報每桶59.42美元，跌49美仙或0.8%。
    ●紐約期金上周五收報每安士1,494.1美元，跌4.2美元或0.3%。
    ●英國富時100指數上周五收報7,150點，跌31點或0.44%；法國CAC指數收報5,636點，跌36點或0.65%；德國DAX指數收報12,633點，跌21點或0.17%。 https://bit.ly/2pyLhTl
    ●英國國會下議院上周六(19日)通過修正案，迫使首相約翰遜需向歐盟尋求延遲脫歐3個月，至明年1月31日。
    -約翰遜稱進一步延期是錯誤，周一(21日)將再度要求下議院投票支持他的脫歐協議。
    ●歐洲央行行長德拉吉敦促政府採取財政措施，維持貿易開放提振經濟。
    ●日本政府5月以來首次下調經濟評估，因出口長期疲軟；央行行長黑田東彥表示將繼續強而有力的貨幣寬鬆政策。
    ●中國人民銀行行長易綱表示，當前人民幣匯率處於「適當」水平；將繼續推動金融業開放，包括取消外資金融機構的股比限制，為中外金融機構提供平等的競爭環境。
    ●港股「同股不同權」股份10月28日起納入「港股通」。
    －－－－－－
    其他精彩新聞：鬆按保效應　十大二手屋苑半年最旺
    https://bit.ly/2MvTU9Y
    立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html
    Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。