【市前重點睇】英鎊回軟　金價企1491美元

●美匯指數下跌至97.32水平，日圓兌美元高見108.29，港匯企7.8424，離岸人民幣(CNH)升上7.071，歐元漲至1.1154，鎊匯反覆回落至1.289。金價於1,491美元水平上落。布油跌至59.21美元，紐油低企53.6美元。道指期貨窄幅上落。

●美國總統特朗普稱，他與國家主席習近平均將出席11月在智利舉行的亞太經合組織首腦會議，他希望在那裡簽署貿易協議。

-中國副總理劉鶴證實中美經貿磋商在諸多領域取得進展，雙方正努力達成階段性貿易協議。

●美國10年期國債孳息率升0.18點子，報1.7536厘。

●美國前財長薩默斯：明年年底前，逾三分之一機會陷衰退，敦促聯儲局繼續通過貨幣政策防止有關情況發生。

●港股ADR指數上周五收報26,588點，跌131點。

●即月恒生指數夜期上周五收報26,677點，升2點。

●紐約期油上周五收報每桶53.78美元，跌15美仙或0.3%；布蘭特期油收報每桶59.42美元，跌49美仙或0.8%。

●紐約期金上周五收報每安士1,494.1美元，跌4.2美元或0.3%。

●英國國會下議院上周六(19日)通過修正案，迫使首相約翰遜需向歐盟尋求延遲脫歐3個月，至明年1月31日。

-約翰遜稱進一步延期是錯誤，周一(21日)將再度要求下議院投票支持他的脫歐協議。

●歐洲央行行長德拉吉敦促政府採取財政措施，維持貿易開放提振經濟。

●日本政府5月以來首次下調經濟評估，因出口長期疲軟；央行行長黑田東彥表示將繼續強而有力的貨幣寬鬆政策。

●中國人民銀行行長易綱表示，當前人民幣匯率處於「適當」水平；將繼續推動金融業開放，包括取消外資金融機構的股比限制，為中外金融機構提供平等的競爭環境。

●港股「同股不同權」股份10月28日起納入「港股通」。

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