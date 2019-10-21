【股民熱話】香港政府出招托樓市的三個猜想…

政府施政報告話要積極增建公共房屋，但聽住先，皆因香港人對政府部門的工作效率有廣泛認知，不存厚望。另一方面，政府在低息環境下放寬按揭保險貸款上限及首置者的壓力測試，變相鼓勵首置客在樓價高企時承造高成數按揭上車。到底政府此舉係真心想幫市民上車，抑或另有所圖？

事實上，見到政府公布相關措施後，二手市場即時活躍起來，放盤普遍封盤反價，各區成交亦見增加，政府此招托住樓價基本上即見成效。

首先，喺政府眼中，青年人對政府其中一個最大的不滿，是樓價太高，即使月入供得起但難儲首期上車，故以放寬按保如其所願，以圖平息當前部分社會不滿，但上車者的槓桿風險，就閣下自理了。

第二，如今香港經濟備受內憂外患影響，經濟進入下跌周期，資產價格調整，樓價跌係正常不過。可如今社會動盪已持續逾四個月，旅遊零售業差到一個點，年底企業醞釀倒閉潮，裁員減薪威脅打工仔飯碗。再加上富人同外資都在撤資，若此時此刻樓價大冧，後果只怕會是「災難性」。故政府出招托住樓價，「助上車」只係其次，首要目的係避免樓價大跌，加添社會怨氣。

另外，政府要推空置稅，發展商急謀推盤，但礙於這幾個月經濟景氣太差，今年的銷情遠未如預期。如今政府推措施激活樓市成交，有助發展商促銷庫存，而換來的是發展商在拓展新界農地方面願意同政府合作，可謂各取所需。

到底呢三個推測是否合理，留待各位自行判斷。惟擺在眼前的事實是，這些年樓價飆升，除了因為土地供應少、首置需求大，還有低息環境下本地和海外的投資需求所使然。政府要解決房屋問題，土地供應不能一時三刻顯著增加，就得從需求結構下手，限制本地及海外投資者進入樓市，讓市場主要滿足本地首置客，這樣樓價自會回落，能讓更多首置客以合理價錢上車。

可如今政府卻從改變按保和壓力測試下手，表面上廣開「方便門」讓首置客入場圓置業夢，實際上卻鼓勵市民喺經濟前景持續轉差，收入極不明朗下，以高按揭成數以高樓價接貨，這與推人入火坑有何分別？他日通街負資產，是誰之過？

另一方面，經濟差而樓價升，商戶成本降不下，經營只會難上加難；租金難以回落，租屋住等上車的市民日子難過；打工仔上車只會更加困難，且須冒更大的風險。

如今，政府向樓市鬆綁，就睇銀行配唔配合鬆手。早前金管局才宣布放寬銀行資本比率限制以變相釋放三千億元，以增加銀行的放貸資源。在企業和消費貸款需求疲弱之下，到底銀行願唔願為咗多做生意，而加大樓按業務，且拭目以待。

東方產經專欄作者帥哥

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