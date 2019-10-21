英國脫歐：脫歐進程遇挫　英鎊曾跌穿1.29關

英國國會下議院上周六(19日)通過修正案，迫使首相約翰遜需向歐盟尋求延遲脫歐3個月。受消息影響，英鎊兌美元結束連續4個交易日的升勢，於亞洲交易時段曾跌穿1.29美元關，挫0.84%低見1.2875美元；每英鎊兌港元低見10.09。

約翰遜稱進一步延遲脫歐是錯誤，周一(21日)將再度要求下議院投票支持他的脫歐協議。

《星期日泰晤士報》引述消息指出，有關延期屬「可替代性質」，即約翰遜的脫歐協議一旦在明年2月的延遲限期完結前獲國會通過，英國可在今年11月1日、11月15日、12月或是明年1月離開歐盟。至於歐盟各國政府評估英國國會通過脫歐協議可能性前，將不會作任何決定。

英國外相藍韜文則表示，相信約翰遜能獲足夠支持，通過其脫歐協議。另外，政府正游說北愛爾蘭民主統一黨(DUP)支持有關協議。然而，在野工黨表示，應該將脫歐協議付諸第二次全民公投。

雖然英鎊反覆下跌，不過分析認為跌勢或只屬短暫情況。多倫多道明銀行歐洲外匯策略主管Ned Rumpeltin認為，意外無協議脫歐的風險有所下降，投資者將不得不在進一步延遲脫歐的失望情緒，與最終通過脫歐的可能性不斷上升之間進行權衡。

法國農業信貸銀行10國集團貨幣研究負責人Valentin Marinov表示，英鎊兌外幣任何回吐都可能轉瞬即逝，因為現在英國似乎不可能在沒有協議的情況下離開歐盟。

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