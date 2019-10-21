【專家點評】中國滯脹憂慮升溫　A股或承壓

隨着9月份經濟數據陸續公布，經濟下滑與通脹壓力增加，令市場對滯脹的擔憂加劇，導致A股持續下滑，尤其是高估值與業績不及預期的科技股，跌幅明顯。市場炒作從題材與增長，轉向宏觀經濟數據與企業業績。資金流入銀行股、地產股等低估值藍籌股。

市場數據來看，上周五公布的第三季度GDP同比增長6.0%，低於預期的6.1%和二季度的6.2%，並有紀錄以來新低。儘管大部分經濟數據依然維持下行態勢，但仍有一些積極變化。

如9月工業增加值邊際改善明顯，房地產開發投資增速和汽車銷售同比都有止跌迹象。9月社融與信貸增速均超預期，新增社融信貸規模絕對值有所回升，M1增速平穩、M2增速微升。金融數據短期回升，顯示逆周期政策效果漸顯。

但是從結搆來看，企業中長期貸款佔比下降，短期貸款和票據融資佔比上升，側面反映出信貸對實體企業投資的支持力度不夠，企業投資意願仍然不強。後續投資者應繼續關注社融數據的趨勢。若向上趨勢能夠保持，則證明下半年開始增加的逆周期政策有望為經濟和企業盈利提供支撐。

而令人憂慮的是，9月份CPI數據超出市場預期提早破3，令市場擔憂有通脹壓力。儘管CPI提升主要是受超級豬周期帶動，CPI上升並未傳導到PPI，PPI數據繼續維持負值，表明實體經濟狀況面臨通縮的壓力更大，宏觀總需求依然疲弱。

海外方面，中美兩國達成第一階段口頭協議，並很快簽署書面協議。美國在此輪的貿易談判承諾暫停10月中的加稅行動。不過貿易談判途上經常出現反復，最終能否10月底時落實簽署第一階段協議仍有變數。

綜合來說，我們對於股票后市的看法仍維持謹慎態度，但不應該過於悲觀。雖然目前經濟仍處於下行態勢，但是相信國家會根據實際狀況採取適當的逆周期政策以保證全年GDP守住6%的目標。

樂觀一點看，英國退歐出現轉機，中美貿易談判進入落實階段，外圍負面因素影響減弱。鑑於經濟在中短期內仍會震盪下行，企業盈利企穩回升仍需一定時間，所以業績為王以及強者愈強的邏輯不變。因此，有業績支撐的消費、醫藥以及電子元器件仍會維持強勢。此外，低估值高分紅的地產和銀行在四季度有望為指數提供支撐。

勝利證券副首席營運官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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