大摩削香港今年實質GDP增長預測至-0.8%

摩根士丹利稱，考慮到香港過去兩個月較預期更疲弱的經濟表現，將今年香港實質本地生產總值(GDP)預測，由收縮0.3%進一步削至收縮0.8%，同時維持對香港地產、股票等的謹慎觀點。

大摩預期，香港今年下半年GDP將按年收縮2%，不過在政府支持措施下，明年可能恢復至增長0.8%。

對於施政報告提供一些措施支持地產需求，大摩仍繼續維持樓價至2020年第一季較2019年6月頂峰下跌10%的預測。而追蹤的住房零售銷量低於此前預測，並預計將在今年下半年維持疲弱。

由於更低的經濟增長預期，大摩料寫字樓租金將在未來12月最多下滑10%。

該行看好電訊和保險股，維持對金融和工業股的減持。

事實上，外資行普遍預期第三季香港經濟錄得負增長，意味經濟連續兩季出現按季收縮，技術上步入衰退。

高盛早前發表報告指，持續多月的示威活動，影響本地旅遊及消費行業。該行將香港今年第三季實質經濟增長預測，降至按年收縮2%，全年經濟增長預測則降至按年跌0.6%。花旗亦預期香港第三季經濟增長將按年跌0.3%，並將今、明兩年經濟增長預測，分別下調至0.6及1.4%。

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