內地70大中城市新盤售價升幅持續放緩

國家統計局公布，9月份70個大中城市商品住宅銷售價數據，有53個城市的新建商品住宅價格按月上升，8月為55個城市；按月計，南寧升2.1%跑出，如按年計則以大理飆20.6%升幅最多。

四大一線城市新建商品住宅銷售價格按年計，廣州升幅最強，按月則以深圳升幅最大。(附圖)

至於四大一線城市二手住宅銷售價格，北京按月跌0.5%，按年跌1.2%；上海按月升0.6%，按年升1%；廣州按月跌0.3%，按年跌2.4%；深圳按月升1.3%，按年升3%。

統計局城市司首席統計師孔鵬表示，房地產市場價格總體穩定，略有升降。新建商品住宅銷售價格按月漲幅微升，二手住宅銷售價格漲幅基本持平。而一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅略有擴大，二三線城市漲幅均回落。

初步測算，9月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.6%，漲幅比8月擴大0.4個百分點；二手住宅銷售價格上漲0.1%，8月為下降0.2%。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲9.3和4.7%，漲幅比8月分別回落0.6和0.8個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲8.4和5%，漲幅比8月分別回落0.6和0.8個百分點。

外電按數據測算，隨着資金短缺的發展商降價促銷，樓價上升速度連續第四個月放緩。70大中城市9月份新建商品住宅價格較8月份升0.53%，創出2月份以來最小漲幅；按年增長8.6%。然而，放緩範圍可能更加廣泛，按上周五(18日)的報告顯示，內地平均樓價9月份下跌0.4%，表明未納入70大中城市指數的城市樓價走弱。

分析認為，決策者目前面臨的挑戰是緩解經濟放緩的影響，避免房地產全面崩盤，以免對降至1990年代初以來最慢增速的經濟造成毀滅性打擊。另外，房地產市場長期低迷可能會加重買家觀望情緒，促使發展商提供更大折扣以維持現金流入。內地三大住房建築商有近800億美元的短期債務將於2020年6月底前到期。

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