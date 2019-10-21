【即市分析】進入銷售旺季　燃氣股有力再上

國際油價早前受地緣事件影響而波動，現時雖然企穩，但若與燃氣相比，後者價格明顯較穩定。此外，除中央力撐潔淨能源發展外，燃氣項目大部分皆位處經濟發達城市，銷量較穩定，對企業盈利預視性亦較高。若從時間方向作考慮，目前開始步入深秋，北方冬季取暖日子快臨，需求增加下有利企業下半年業績表現，並隨時吸引市場目光。

大行里昂則認為，中國天然氣消費於今年持續增長放緩後，近月回穩並已見底，主要受到持續的煤轉氣措施帶動，估計天然氣銷量增長將跑贏中國消費增長，所以將華潤燃氣及新奧之目標價分別上調至47元及96元，兩者評級均為「跑贏大市」。

策略上，唔大唔買，華潤燃氣成交一向最旺，近期股價走勢利好，上周突破7月高位後整固當中，有望展新升浪，吼位跟進，目標價47元，跌穿10日線約41.5元止蝕。

至於新奧能源走勢同樣不弱，9月起在100日線約76元水平起步，不經不覺已升至88元水平，未來只要在成交配合下上破8月尾高位89.6元阻力，將可更上一層樓。可納入觀察名單，候破位即押注，目標價98元，止蝕位88元。

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