【即市分析】中國鐵塔博反彈攻略…
2019年10月21日 11:15
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東方產經專欄作者錢修：內地第三度季GDP按年僅升6%，屬有紀錄以來最低增長，反映經濟動力不足。現階段投資內地，宜揀內需股，貪其業務有保證。中國鐵塔(00788)更是身負國家任務，為三大電訊商提供5G基建服務，生意擺明唔憂做，值得留意。
中國鐵塔今年首三季純利錄逾38億人民幣(下同)，按年升逾97%；期內營業收入570.41億元，按年增6.3%，塔類業務佔約94%，另期內EBITDA為417.74億元。
鐵塔績後，有大行接連發表報告。大摩指鐵塔第三季收入符合預期，但第三季純利低於該行原預期1.9%，予其目標價2.5港元，評級「增持」。美銀美林亦指，鐵塔首三季度的純利略低於市場預期，但仍信全年純利可高雙位數增長，維持「買入」，目標價2.3元。
參考技術走勢，中國鐵塔目前形態似足大型頭肩頂，且受制4月底以來的下降軌，股價低於全部日線，50天線與250天線愈走愈近，走勢仍相對偏弱。惟1.6元水平乃今年2月突破以來的重要支持，若市況利好，相關水平仍可留意小注博反彈，目標價1.9元，穿1.6元止蝕。
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