【瑞通推介】美團再創新高　即市資金追入淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮中國經濟增長放緩，道指上周五(18日)收報26,770點，跌255點。

恒指上周五受制27,000點關口，最終收報26,719點，倒跌128點。全周計則累升411點，連升兩周。國務院副總理劉鶴指中美新一輪經貿高級別磋商取得實質性進展，恒指周一(21日)早段先跌後靠穩，力守26,700點水平。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾2,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾3,300萬元，反映投資者看好後市出現反彈。上周五其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

上交所和深交所上周五收市後公布，把同股不同權公司納入港股通，下周一(28日)起生效，消息帶動相關股份急升。其中近期持續強勢的美團點評周一早段破頂，最高升4%，再創97.1元的歷史高位， 9日和14日RSI均高於80，處極度超買水平。上周五有逾1,200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近300萬元淨流入，周一早段即市資金追入淡倉，或博短線回吐。

至於近期走勢較弱的小米集團高開4%後，愈升愈有，升幅擴大至超過6%，曾逼近100天線(9.17元)。上周五有近190萬元淨流入其好倉。

石藥集團上周五收升近3%於17.4元，連升5個交易日累漲8.6%，為全周表現最好藍籌。周一早段再向上，曾升至17.76元創近11個月的高位。分別有近420萬和20萬元於上周五淨流入其好倉和淡倉。

內地修改條例，放寬在華外資銀行業務範圍限制。建設銀行上周五結束八連升走勢，微跌0.8%收報6.26元，但仍守於上移中的多條平均線之上。近期連日有北水經港股通淨流入該股，不過周一早段該股繼續走軟，下試6.2元支持。輪證資金流方面，上周五有近130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有57萬元淨流入。

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