【午市重點睇】美元偏軟 油價受壓
2019年10月21日 12:02
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●亞洲市，美匯指數報97.3；圓匯報108.4；歐元兌美元報1.116；英鎊低見1.2875，最新報1.291。港匯處7.8416。離岸人民幣(CNH)在7.06水平。金價報1,490美元；布油一度跌至59.04美元，紐油報53.66美元。道指期貨升61點。
●港股反覆，恒生指數半日升86點或0.32%，報26,806點。https://bit.ly/2pCoWEp
-傳渣打行政總裁溫拓思自願減薪。
-異動股：金粵控股擬折讓供股，股價一度挫17%。
-異動板塊：港股通納入WVR股份，小米曾漲6%。
-異動股：獲溢價提私有化，大昌行曾飆3成。
-新股專輯：傳ESR最多籌114億元，下月1日掛牌。
-新股專輯：國際永勝以0.32元下限定價。
●【即市分析】
-中國鐵塔博反彈攻略… https://bit.ly/2pCpjPj
-進入銷售旺季，燃氣股有力再上。https://bit.ly/33XGlq3
-友邦保險未脫上落格局。https://bit.ly/32yFtrw
●A股快報：滬深三大指數半日收市個別發展。https://bit.ly/2Broxao
-【專家點評】中國滯脹憂慮升溫，A股或承壓。
●亞洲股市：日股中段升不足百點。https://bit.ly/2pCKOiO
●大摩削香港今年實質GDP增長預測至-0.8%，維持對香港地產、股票等的謹慎觀點。https://bit.ly/2pB2k7e
●港元拆息︰1個月期續升至1.62厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0680，較上日再上調10點子，呈兩連升。
●人行逆回購500億元人民幣。
●英國脫歐：脫歐進程遇挫，英鎊曾跌穿1.29關。
●內地70大中城市新盤售價升幅持續放緩。
●內地9月審批核准固產投投資1,778億元人民幣。
●修例風波：部分銀行分行暫停服務。
●新貸款市場報價利率(LPR)第3次報價，1年及5年期利率維持不變。
●日本9月出口按年跌5.2%，為連續10個月下跌；貿易逆差1,230億日圓。
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