李寧上季不包括李寧YOUNG同店銷售增10%至20%

以去年同季度伊始已投入運營的李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)計，截至9月30日止第三季度，整個平台同店銷售按年錄得10%至20%高段增長。就渠道而言，零售(直接經營)渠道和批發(特許經銷商)渠道均錄得10%至20%低段增長，電子商務虛擬店舖業務按年增50%至60%中段。

截至9月30日止第三季度，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得30%至40%低段增長。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)錄得20%至30%高段增長，其中零售渠道錄得10%至20%中段增長及批發渠道錄得30%至40%中段增長；電子商務虛擬店舖業務錄得50%至60%低段增長。

截至本年9月底止，於中國，李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6,564個，較上一季末淨增加142個，本年迄今淨增加220個。在淨增加的220個銷售點中，零售業務淨減少163個，批發業務淨增加383個。同期，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計926個，較上一季末淨增加54個，本年迄今淨增加133個。

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