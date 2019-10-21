【睇圖明晒】5年後全球經濟「新星」　係呢幾個國家...

全球貿易摩擦持續，市場不確定性大增，全球經濟放緩似是不爭事實。國際貨幣基金組織(IMF)早前發表《世界經濟展望》報告，將2019年全球經濟增長預測進一步下調至3%，為2008年金融海嘯以來最低。中國近年為全球增長的主要引擎，佔據世界經濟增長總額達1/3，但觀乎今年第3季國內生產總值(GDP)增速亦放緩至6%的紀錄新低，似乎難以挽救全球疲弱前景。

那麼，全球新經濟引擎會是誰呢？外媒根據IMF的預測作出估算，預計5年後(2023至2024年)會「執位」，究竟是哪些經濟體迎頭趕上？睇完兩張圖就知！(附圖一及二)

【中國仍居榜首 印度超美】

目前中美為全球經濟增長貢獻的一大支柱！2018至2019年，中國對全球GDP增長的貢獻為32.7%，佔近1/3；預計至2023至2024年，佔比將降4.4個百分點至28.3%，但仍為第一大貢獻國。

到2023至2024年，美國貢獻比例料跌至第3位，在全球佔比自13.8%滑落至9.2%；而印度的經濟貢獻佔比預計將升至15.5%，登上第2位，即代表5年內，其貢獻將超越美國。印尼的貢獻則料將自3.9%微降至3.7%，繼續位列第4位。

隨着脫歐問題影響，英國對全球經濟的重要性下降，為全球貢獻的比例將由第9位，退守至第13位。

【留意「土、墨、巴、沙」前景】

值得留意的是，5年後新進20大經濟增長引擎將包括土耳其、墨西哥、巴基斯坦，以及沙特阿拉伯；西班牙、波蘭、加拿大，以及越南則跌出20大。

【特朗普依然掌控全局】

不過，上述提到5年後，即就算美國總統特朗普2020年成功連任，也是其「退位」時的事了，他會否願意看到美國的經濟貢獻大幅下滑？剛巧IMF前總裁有話要說，明言特朗普依然掌控全局。

將於11月1日成為歐央行新行長的IMF前總裁拉加德表示，中美貿易戰削弱了全球經濟增長，但特朗普能夠驅散這片陰影。

她認為，特朗普手中掌握的最大關鍵，就是貿易條件的可預測性和確定性，而眼下的不確定性，正對世界經濟造成傷害。由於全球經濟有近1%的增長放緩，意味投資減少，就業下降，失業增加...這肯定是有影響的。

換言之，未來數年大國角力仍是未知數，或許「小國」，諸如土耳其、墨西哥、巴基斯坦，以及沙特阿拉伯更值得留意。

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