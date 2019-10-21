全球乍現曙光！南韓10月首20日出口跌勢似緩和

外國傳媒報道，被視為「全球經濟晴雨表」的南韓出口持續疲弱，惟乍現曙光！在10月的前20天出口按年急跌19.5%。不過，當地官員指，考慮到工作天數與基數效應等影響，實際成績已沒有那麼糟糕。

南韓關稅廳周一(21日)公布，10月前20天出口按年大減19.5%，為268億美元。由於開工日數較去年減少一天，為13.5天，但若依照每日平均出口額來看，按年減幅為13.5%。

再者，當地產業通商資源部相關人士表示，從開工日數來看，出口跌幅不算大，考慮到去年10月基數明顯好過之前，故今年數據不算太差。更重要的是，到月底時出口額或會增加，故10月整月數據「埋單」仍待觀望。

當地經濟學家認為，南韓出口前景取決於半導體行業，因晶片出口佔比最大，目前行業似見底，但何時回升則充滿不確定性。

半導體出口佔南韓海外總出貨量約1/5，在10月1至20日期間，半導體出口總值下降了28.8%，原因是全球價格大幅回落。另外，期內出口石油製品減少38.4%、船舶減少8.4%、乘用汽車減少6.5%；無線通訊設備則增加44.8%、家電亦增11.7%。

從出口國家和地區來看，對歐盟、日本、中國，以及美國的出口分別減少36.6%、21.3%、20%，以及17.4%。對新加坡和中東出口分別增加17.7%及1.5%。

各地經濟師甚為關注南韓出口，因該國貨品為「全球進口」指標，由汽車到電子產品，每樣也是出口為主，從而令該國出口數據成為全球經濟「晴雨表」，如果數據不理想，對全球來說是警號，尤其是預示中國經濟未有好轉。

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