【專家點評】中國燃氣候回吐吸納

資金近日持續流入港股，不論是銀行同業拆息以及美匯，都可見流動性有所增加，當然這有機會是純為新股而來，快來快去，但新股市場之熾熱，亦是一個帶動整體投資市場氣氛之正面因素。

揀股方面，投資者可從國策方向着手，中國面對外貿的不明朗性未來將愈來愈大，經濟對內需的倚賴性亦只會愈來愈大，而公用類股份在動盪及能見度低的市況當中，亦對資金有較大吸引力。

走勢上，連同上周五，中國燃氣已連升6個交易日，RSI已逼近超買水平，亦接近32.6元的技術阻力位，假如上述水平未能突破，投資者可等待股價回吐至30元左右水平才逐步收集，博其累積動能後，再行挑戰37.5元前高位，至於止蝕參考則可訂於26.5元。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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