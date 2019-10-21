美聯：旗下店舖平均獲減租5%　目標劈四成

至於集團人手方面，他表示，暫時不會主動裁員，只會採用自然流失的方法。此外，由於近月有更多市民查詢投資移民事宜，集團未來將擴充周邊業務，涉獵更多移民海外地產及信貸服務。

對於政府放寬按揭保險，他認為樓價1,000萬港元以下的物業，將會最受惠。他指出，過去香港市民難上車，主要因為首期不足，故惟有「靠父幹」，但現時情況不再，相信年輕人可以「靠苦幹」置業，預計不少市民只要儲到約100萬首期，已足夠購買樓價600萬至700萬元的物業。

問及100至200方呎的納米樓樓價走勢，他認為市場對該類物業的需求將會減少，未來走勢很視乎青年人的心態，坦言「想唔想一起身見到個廁所？」，預計該類物業有下調的可能，而成交量則會有所減少。

此外，他表示現時樓價正處於下行情況，預計政治、經濟及供求的因素將影響大市，加上預計出現結業潮及裁員潮，估計是次寒冬維持時間將會「長少少」，情況若延至明年農曆新年，屆時更有機會惡化。

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