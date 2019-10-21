樓價UPDATES︰東涌兩日錄13宗二手買賣

二手交投向上，東涌兩日錄13宗買賣，市場氣氛明顯上漲。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌君豪峰中層J室，實用面積218方呎，開放式間隔，望開揚市景，獲租客以14,300港元租入，實用呎租約65.6元，業主於2017年12月以542.9萬元購入，按買入價計算，租金回報約3.2厘。

●鰂魚涌太古城單日錄4宗成交，日前泰山閣中高層一個G室單位，實用面積582方呎，屋苑兩房則王，享內園景，9月初開價1,300萬元放售，施政報告前夕調整叫價至1,150萬元即獲洽購，最終以1,080萬元市價易手，實用呎價18,557元。

●西灣河嘉亨灣5座中低層B室，實用面積約749方呎，三房一套房連工人套房設計，外望郵輪碼頭海景，於日前獲租客議價，由40,000元減至35,000元承租，減租5,000元或約13%，實用呎租約46.7元。

●灣仔囍匯2座低層F室一房單位，向東望街景，實用面積約437方呎，以約29,000元放租約1個月，後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價4,000元，以25,000元租出，實用呎租約57.2元，新租客為單身內地人士，心儀單位租金低於市價，故睇樓3次後決定承租。

─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●將軍澳二手市場兩日錄49宗買賣成交，包括嘉悅1座低層B室，實用面積343方呎，一房間隔，擁開放式廚房，最新以626萬元成交，實用呎價18,251元，原業主於2015年5月以464萬元購入，持貨逾4年，現轉手帳面獲利162萬元，期內升值35%。

●將軍澳東港城中層B室，實用面積約466方呎，兩房間隔，望內園景，近日以700萬元沽出，實用呎價約15,021元，原業主於2003年5月以125萬元購入，持貨16年，現轉手帳面獲利約575萬元，物業升值逾4.6倍。

●牛頭角得寶花園H座中高層3室，望山景，一房間隔，實用面積約282方呎，首置客早前睇中同屋苑低層另一個同面積單位，但被告知單位已被另一客人以460萬元買入，改為考慮其他單位，最終以494萬元購入上址，呎價約17,518元。

●西南九龍君滙港6座低層D室，實用面積511方呎，兩房間隔，向海景，最初開價930萬元，現以880萬元易手，實用呎價17,221元，新買家為外區客，見樓市氣氛好轉亦加快入市決定，考慮片刻即決定入市作新居。

●奧運站柏景灣8座高層F室，兩房間隔，實用面積約466方呎，以約25,000元放租約兩個月，外區客議價後獲減約4,000元，以21,000元承租單位，實用呎租約45.1元，新租客為夫婦，睇樓3次後拍板。

─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●東涌二手市兩天錄13宗成交，其中昇薈3座中層C室，實用面積714方呎，兩房連儲物房戶間隔，新近以850萬元成交，實用呎價11,905元，原業主於2013年以543萬元一手買入，一直作出租用途，見租約將近屆滿，決定交吉放賣單位，成功轉手帳面獲利307萬元或57%。

●東涌映灣園12座高層H室，實用面積928方呎，套三房連儲物房間隔，享全海景，以920萬元成交，實用呎價9,914元，新買家為外區換樓客，見單位景觀吸引，樓價合預算，睇樓後迅速決定購入單位作新居。

●東涌東堤灣畔8座高層B室，實用面積870方呎，三房加工人套間隔，享機場海景，開價1,150萬元，施政報告出爐後，獲買家議價至990萬元即拍板承接，實用呎價11,379元，新買家為區內家庭，之前一直租樓，喜見政府放寬按保樓價上限，令首期支出降低，立即捉緊機會置業。

●青衣美景花園10座低層E室，實用面積432方呎，兩房間隔，享山景，以528萬元沽出，平均呎價12,222元，上址開先開價550萬元，經議價後，最終減價22萬元沽出，新買家為換樓客，於7月開始睇樓，一直等待樓市回調至心水價位，近日見有新按揭政策推出，覺得樓市將見底回升，所以加快入市決定。

●荃灣愉景新城1座低層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，外望享內園景觀，原於7月時叫價730萬元，經議價後減價92萬元或約13%，最後以638萬元沽出，實用呎價約13,460元。

●荃灣爵悅庭東爵軒低層D室，實用面積457方呎，原則一房間隔，已改為兩房，日前出現同一時段有多組客人排隊睇樓的情況，競爭激烈，最近由其中一組上車客購入，成交價約650萬元，實用呎價14,224元。

●屯門菁雋低層5室，實用面積約169方呎，開放式間隔，近日以7,000元獲承租，實用呎租約41元，原業主於今年7月以285.4萬元購入，現租出享租金回報率約3厘，項目本月累錄逾30宗租賃成交個案。

●天水圍嘉湖山莊美湖居3座低層C室，實用面積約544方呎，三房間隔，放盤約兩個月，原業主開價580萬元，經議價後減價5萬或約0.9%，終以575萬元成交，實用呎價約10,570元。

●馬鞍山迎海．星灣御25座中層B室成交，實用面積564方呎，兩房間隔，開價約998萬元，減價48萬元，以950萬元沽出，實用呎價16,844元，原業主於2014年10月以約801萬元購入，持貨約5年，沽出單位帳面獲利約149萬元，單位升值約19%。

●粉嶺囍逸1座低層G室，實用面積約238方呎，開放式間隔，以409萬元成交，實用呎價約17,185元，原業主在2016年6月以約298.5萬元買入，持貨約3年沽出，轉手帳面獲利約110.5萬元，賺價約37%。

●上水中心6座低層B室，實用面積485方呎，三房間隔，望內園景，業主最初與一組買家議價至638萬元，本打算放售，但新房策突然放寬按保，業主隨即於市場反價至651萬沽出，實用呎價13,423元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。